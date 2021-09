Internaron a Oscar Mediavilla

El productor Oscar Mediavilla, pareja de Patricia Sosa, se encuentra internado en la Fundación Favaloro.

Luego de su paso por Chile como jurado de The Covers Tributo a las Estrellas, el productor musical y pareja de Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, debió ser internado la Fundación Favaloro.

La información fue confirmada por el ciclo Intrusos donde además precisaron que todo comenzó como un chequeo de rutina y que se fue prolongando hasta una internación.

«Mediavilla tiene 2 stents hace 10 años y fue hoy a hacerse un chequeo porque siempre se controla. No es nada grave pero los médicos decidieron que no se ambulatorio y lo dejaron internado para profundizar», explicó Rodrigo Lussich.

Cabe mencionar que hace unas semanas, la pareja de Oscar, Patricia Sosa, debió ser operada en el mismo sanatorio del corazón.

«Tuve como dos episodios feos. Uno manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Fuerte, fuerte, me maree mucho, mucho, mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro, llamé al cardiólogo, me atendieron desde la mañana hasta la tarde en la Fundación Favaloro, viendo qué podía ser, los estudios salieron perfectos pero me dejaron un Holter 24 horas. Cuando estaba volviendo a casa me sucedió otra vez y pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular, en la parte eléctrica. No entiendo mucho», sostuvo Patricia en el audio que le envió a Lussich.

Y agregó: «Me dieron un antiarrítmico pero la solución era la operación, y bueno, yo podía estar y operarme en marzo, abril, que se yo, es con cateterismo, pero no, decidí hacerlo ahora. Me hicieron los estudios y hoy hace quince días que ya me operé». /Primicias Ya

