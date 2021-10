Investigadores confirman que mataron a Madeleine y revelan quién lo hizo

Send an email

Los investigadores del caso Madeleine McCann están 100% seguros de que hallaron al asesino de la menor.

Christian Brueckner es, según los fiscales alemanes que llevan el caso de Madeleine McCann, el asesino de la niña desaparecida en Portugal en mayo de 2007. «Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató», aseguró el fiscal alemán Christian Wolters.

La niña británica desapareció en 2007 cuando tenía tres años mientras estaba alojada con sus padres en un complejo hotelero de Portugal. Los fiscales alemanes ya tienen la evidencia para acusar a Brueckner, quien actualmente está una cárcel alemana cumpliendo una pena por violación, y esperan completar la investigación para el año que viene.

Según declaraciones del fiscal Wolters, el sospechoso la secuestró y asesinó. Afirman estar «cien por cien seguros» según varias pruebas que no dejan lugar a otra conclusión, pese a que no tienen ni el cuerpo ni ADN. «Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con la mejor calidad de evidencias posible», explica al diario inglés. Y agrega: «Cuando todavía tenemos preguntas, sería una tontería cargar en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición».

Mientras, esperan terminar la investigación de cara al próximo año. Quieren usar este tiempo para lograr todas las pruebas posibles y entonces presentar cargos. “Por eso dijimos que investigaremos siempre que haya pistas o información que podamos buscar. No digo que lo que tenemos ahora sea insuficiente. Pero está en prisión, así que no tenemos esta presión sobre nosotros. Tenemos tiempo en nuestras manos «, defendió el fiscal.

Brueckner cumple condena por la violación de una norteamericana de más de 70 años. También se lo investiga por la violación en Algarve en 2004 de una mujer irlandesa y por exhibicionismo con menores.

Una de las evidencias que se están investigando es una «confesión» que Brueckner le hizo a un amigo. También un análisis telefónico que muestra que estaba en el Ocean Club en el que se encontraba la niña cuando desapareció.

Rechazan la puesta en libertad del sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

El hombre de 43 años, que fue extraditado de Italia a Alemania en 2018 por una orden de arresto por tráfico de drogas, actualmente cumple una condena de 21 meses en la ciudad alemana de Kiel.

El año pasado, los fiscales le enviaron una carta a los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, diciendo que tenían pruebas de que estaba muerta, una afirmación disputada por la Policía Metropolitana.

Brueckner vivía en una casa rodante cerca de Praia da Luz en Portugal cuando Madeleine desapareció en 2007. La policía supo por primera vez que era sospechoso en 2017, pero no lo nombró públicamente hasta junio pasado.

Brueckner niega estar involucrado en su desaparición y se negó a hablar con la policía.

Madeleine desapareció la noche del 3 de mayo de 2007 de la habitación en la que dormía con sus hermanos Amelie y Sean, apenas bebés.

Sus padres, Kate y Gerry McCann, cenaban con unos amigos en un restaurante del complejo y aseguraron a la Policía que se turnaban para vigilar a sus hijos. En una de esas visitas, se descubrió que Maddie ya no estaba.

Tras más de una década de búsquedas sin resultados, las autoridades británicas, portuguesas y alemanas anunciaron que contaban con este nuevo sospechoso, un alemán que vivió en Algarve entre 1995 y 2007.

Christian Brueckner tiene un prontuario tanto por delitos de tráfico de drogas y robos como por agresiones sexuales a menores, violación y lesiones físicas.

La hipótesis de los investigadores alemanes, confirmada en las últimas horas por el fiscal Wolters, es que la nena británica que desapareció hace 14 años, cuando tenía 3 años y estaba de vacaciones con sus padres en Portugal, está muerta. /Clarin

