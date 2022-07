”Irigoyen vive en las convicciones que representamos»

En el acto organizado por el viceintendente Guillermo Galván por el aniversario del fallecimiento del ex presidente Hipólito Irigoyen, se realizó la entrega de decretos en reconocimiento a la militancia radical. Los reconocidos fueron: Ricarda Romero (Post Mortem) y Nicolasa del Valle Barrionuevo.

Estuvieron presentes además los concejales Mónica Villafañe, Nicolás Sánchez, Nazareno Rippa y Enrique Balmaceda; el diputado Gustavo Galván, juventud radical y Franja Morada, la edil del departamento Facundo Quiroga María del Carmen Carrizo, militantes del partido centenario y público en general.

El viceintendente Galván recordó las políticas revolucionarias que plasmó en el gobierno Hipólito Irigoyen y puso en paralelo lo que acontece en la realidad provincial y nacional. «Irigoyen pensó en la igualdad absoluta y por eso puso las ocho horas de trabajo y el salario mínimo vital y móvil. Señor presidente y señor gobernador, esto no se cumple en el país y en la Provincia. Cuando escuchamos al gobernador saliendo por los medios nacionales, debemos recordarles, como radicales, de dónde venimos. La Argentina necesita mayor distribución de la riqueza. Entonces por qué no empieza por casa. Debemos sentarnos a repensar el federalismo que no se cumple. Empiece a repartir la plata en una gran paritaria, comenzando con los docentes, que llevan 40 días de conflicto, los trabajadores de la salud, que tienen dos meses de medidas de fuerza. Y también la plata para los trabajadores municipales, que cobran menos que los de la Provincia y nadie sabe por qué», se preguntó Galván.

«Debemos decirle al gobernador, que no es solamente una calle Irigoyen. Es quien nos dejó un legado y vive en las convicciones que nos representa. Debemos tener una sociedad más justa, que no le hace falta traer equipos de fútbol para hacernos lucir en Buenos Aires. Hace falta esa plata en el bolsillo de los trabajadores. No se necesitan los hoteles lujosos, hace falta la plata que les prometió a los policías y que no se cumplió. No queremos más mentiras», afirmó.

«Si nosotros fuésemos gobierno no dudaríamos en no contratar a una empresa por los 100 millones de pesos. Toda esa plata iría al salario de los trabajadores, porque lo hace falta es reactivar la industria y la producción. Reconvertiríamos los planos sociales, los capacitaríamos los primeros seis meses y en el segundo semestre estarían trabajando la tierra, comenzando con el melón y terminando en la vid, con salarios superiores a los 200 mil pesos. Hay que cambiar la matriz de la Provincia, empezando por cambiar la cabeza de nuestro pueblo. No somos un pueblo que no piensa y necesitamos a empezar a hablar y perder el miedo», sintetizó.

En tanto que también hizo uso de la palabra, el presidente de la Juventud Radical, Ariel Palavecino recordando el legado importante y el compromiso con la ética que tuvo Irigoyen. También hizo entrega del anteproyecto de declaración, por el fallecimiento del primer presidente popular que tuvo la Argentina.

Fundamentos

Mediante Decreto 122 se reconoció post mortem a la Sra. Ricarda Romero, por su destacada trayectoria, en literatura, arte, escritura, poesía, retórica, filosofía, ciencia, periodismo y como ejemplo de militancia en las filas de la UCR.

Nació el 2 de abril 1922, en la Ciudad de La Rioja y falleció el 16 de Octubre de 2009 a la edad de 87 años, en esta misma Ciudad.

Fue hija de un matrimonio constituido por Don Segundo Bernabé Romero (quien fue concejal por el Radicalismo en el año 1962) y por la Sra. Celestina Mercado.

Fue poeta y escritora. Desde temprana edad se avivó en ella el amor a la literatura, al arte, escritura, poesía, a la retórica, filosofía, ciencia, y periodismo.

A los 15 años emprendió su carrera militante por la Unión Cívica Radical, la cual continúo enérgicamente hasta el último día de su vida.

«Fue homenajeada con un libro internacional dedicado a su trabajo como escritora y poeta, llamado “impresiones sobre su poética- Ricarda Romero” de la editorial “Iberoamericana” en el año 1996, en el cual sus colegas escritores dedican una opinión sobre su vida como escritora y poeta», informó Galván en los considerandos de la normativa.

También participó activamente en innumerables eventos de poetas, escritoras y artistas a nivel nacional e internacional. Fue integrante del SADE (Sociedad Argentina de Escritores).

Recibió la credencial de la “Liga Madres de Familia” (diócesis de La Rioja) por sus cualidades humanas y su gran amor al prójimo. También escribió infinidad de cuentos, relatos y pensamientos como una guía a las nuevas generaciones. Fue secretaria de U.M.A.R.A “Unión de Mujeres Americanas”, también figura en el libro “El Decenio de La Mujer” – de La Ciudad de Buenos Aires. En un extenso fundamento, el viceintendente elogió una carrera social, cultural y política extensa, donde se destaca su pasión en cada cosa que emprendía.

Con el Decreto N° 133 el viceintendente reconoció a Nicolasa del Valle Barrionuevo, por su destacada trayectoria en las filas de la Unión cívica radical, preservando siempre las labores de lucha, militando con fuertes convicciones a lo largo de su vida partidaria.

Nació el 9 agosto de 1946, en la ciudad de La Rioja, cursando allí sus estudios primarios, secundarios y posteriormente sus estudios terciarios.

Al recibirse de la escuela de policía, continuó estudiando y se recibió de Licenciada en Música.

