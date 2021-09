Send an email

Jaldo: “Con Manzur no arreglamos todas las diferencias, las dejamos de lado”

Osvaldo Jaldo ya está a cargo de la Gobernación

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, en diálogo con Los Primero HD en su primer día de gestión como reemplazante del ahora jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, dijo que “no hay duda que en Tucumán cuando tenemos diferencias siempre fuimos a dirimir en las urnas y entre los dos sectores juntamos más del 50% de los votos”.

“Con Manzur no hemos arreglado todas las diferencias, las dejamos de lado; hace seis meses que no nos hablamos y todos lo saben. No podíamos perder la posibilidad de que un tucumano ocupe un lugar tan importante en el Ejecutivo”, afirmó.

Consultado sobre el malestar de algunos dirigentes e intendentes en los últimos días por su asunción, respondió: “La decisión que hemos tomado beneficia a todos los tucumanos pero fundamentalmente a las intendencias y delegaciones comunales por eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias, no hay margen para caprichos”.

En la misma línea le habló al ciudadano común y afirmó que “el presidente miró hacia Tucumán para un cargo de mucha jerarquía y no podíamos dejarlo pasar. Yo tengo fe que todas esas dificultades que nos quejamos, de las asimetrías que tenemos con los porteños, vamos a darle soluciones”.

