Jésica Cirio despidió a Gerardo Rozín con unas profundas palabras (Fotos: Instagram)

En medio de la catarata de mensajes de dolor que llenaron las redes sociales para despedir a Gerardo Rozín, quien murió este viernes a los 51 años, Jésica Cirio –quien trabajó con él en La peña de Morfi- compartió su profunda tristeza por la partida del querido conductor y productor.

“Tengo el corazón roto. En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza”, comenzó diciendo la modelo en Instagram junto a varias postales de sus días junto a Gerardo.

“Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria. Una persona que me abrió las puertas a un programa mágico y maravilloso, un grande de la televisión, el que más hizo por la música y se fue demasiado rápido”, agregó, sin consuelo.

Por otro lado, Jésica destacó todos los valiosos gestos que Rozín tuvo con ella: “¡Me enseñaste que se puede hacer programas con el corazón! Tan talentoso, profesional y con un sentido común como pocos. Marcaste un antes y un después en la televisión y ya nada va a ser lo mismo sin vos”.

“Gracias por confiar en mí. ¡Gracias por enseñarme tanto! Siempre fuiste simplemente vos: un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, su familia, Fontanarrosa y a su amado rosario central”, continuó.

Jésica Cirio despidió a Gerardo Rozín con unas profundas palabras: «Ya nada va a ser lo mismo sin vos»

Y cerró, a flor de piel: “Por siempre en mi corazón. Te voy a extrañar mucho, cada día. Y lo difícil que va a ser que se prendan las cámaras y vos no estés al lado mío, no lo puedo explicar. Hasta siempre, Gerar”. /Ciudad

