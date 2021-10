Jey Mammón renunció a su programa

Jey Mammón, uno de los conductores más queridos por todos los argentinos, se puso en boca de todos tras dar a conocer una noticia relacionada a su carrera profesional. En las últimas horas y enfrente de sus compañeros, renunció a su programa y reveló los motivos que lo impulsaron a tomar aquella decisión.

Lo cierto es que Jey Mammón está el frente de Los Mammones, el ciclo que se emite diariamente por la pantalla de América TV, y del programa de radio Mañana la seguimos, que sale en Radio Metro 95.1 todos los días.

Mientras llevaba adelante la última transmisión de Mañana la seguimos, Jey Mammón indicó: «Mis compañeros ya lo saben y ustedes también se imaginarán, yo tuve un año extravagante, impredecible y raro, y en un momento el cuerpo no me daba, y ahora tengo que tomar una decisión y tomarme un momento al costado de radio Metro».

«A mí los tiempos se me hacen muy ajustados, y tuve que aprender a decir que no a algunas cosas», agregó también Jey Mammón y explicó: «Con la radio y con mis compañeros está todo bien, pero yo lo que quería era hablar con ellos primero, y después con los oyentes».

Del mismo modo, dijo que «le quiero desear lo mejor a Metro en esta nueva etapa, estoy muy agradecido. Está todo bien con la radio. Esta radio y los oyentes se merecen lo mejor, les agradezco de corazón por la generosidad». «Cuando me voy de un lugar siempre me pongo a llorar, pero no es este el caso porque se formó un gran equipo, hasta fin de año me van a escuchar seguro acá, más no puedo prometer», concluyó Jey Mammón. Fuente: pronto

