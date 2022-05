“Joaco Torres” la nueva promesa riojana del deporte motor

Motivado por la juventud y las ansias de superación, Joaquín Torres, novel piloto de Clase 2 del Turismo Nacional (TN), aspira a ir escalando posiciones, ganarse su lugar entre los grandes y posicionar a La Rioja en lo más alto del deporte motor, el próximo 14 y 15 de mayo cuando el TN desembarque con todo su esplendor en el Autódromo Ciudad de La Rioja.

Con apenas 20 años, Joaquín Torres cumple su sueño de correr en el Turismo Nacional junto a destacados pilotos argentinos, apasionado del deporte motor, inició su carrera en el karting a los 13 años y siguió escalando en categorías en la divisional Uno Competizione del Córdoba Pista y en la Fórmula 3 Metropolitana, hasta llegar a la Clase 2 del TN que comanda la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (A.P.A.T.) desde 1961 y que ininterrumpidamente transitó las distintas pistas de todo el país.

Este gran momento en la carrera deportiva de Joaquín Torres es posible, tal como lo relata, al decir que “es gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos y de los sponsors que siempre estuvieron a mi lado y me dieron una mano para que pudiera correr”.

Emocionado por el momento que le toca vivir, pero con la serenidad que lo caracteriza dijo que “es un orgullo total representar a mi provincia, sobre todo en la próxima fecha donde será la primera vez que corra de local, es una experiencia nueva para mí y voy a tratar de vivirla de la mejor manera, tratando de dar como siempre lo mejor de mí, entendiendo también que será mi cuarta fecha en esta categoría”.

Asimismo, destacó el rol del Estado en las políticas deportivas que ayudan a que cientos de jóvenes puedan alcanzar niveles óptimos y lograr sus sueños de demostrar sus habilidades en competencias de elite, “en lo personal veo muy bien todo lo que está implementando el Gobierno, la política deportiva que está asumiendo en las diferentes disciplinas” y destacó “es la oportunidad para que muchos puedan cumplir su sueño de competir en su deporte, su pasión, que al fin y al cabo es lo que a uno le gusta, sueña y para lo que uno trabaja a fin de dejar lo mejor parada la provincia”.

Sabiendo también que su nombre quedará escrito en la rica historia del Turismo Nacional, como el de muchos grandes que consiguieron consolidarse entre el “Olimpo” automovilístico, Torres expresó que “compartir pista con pilotos tan reconocidos nivel nacional es un sueño, un orgullo, que me eleva la vara y me obliga a superarme contantemente”, y agregó que “compartir equipo con Roby Luna, que es un piloto experimentado, me sirve mucho porque me aconseja para que pueda mejorar y acortar caminos, en una categoría tan difícil y competitiva”.

En este sentido, “Joaco” Torres contó que “el TN se desarrolla en un nivel ultra competitivo, donde las diferencias son ínfimas y tenés que tener el mejor auto, los mejores neumáticos, el mejor motor así que dependemos mucho también del medio mecánico, pero tenemos un gran equipo” y añadió “también vos tenés que estar afilado, el estado físico y mental es determinante al igual que cualquier componente del vehículo y el entrenamiento es primordial para lograr buenos resultados, tengo un gran equipo que me prepara, sobre todo teniendo en cuenta que yo no tengo la posibilidad de correr en diferentes categorías como el resto de los pilotos, así que refuerzo la preparación física en el simulador y el karting para mantenerme activo de forma permanente”.

El debut de su carrera en Bahía Blanca fue una buena experiencia y en este sentido expresó que “pudimos completar toda la carrera, termine en el puesto 22, esperábamos terminar más adelante pero por diferentes causas nos tocó terminar un poco más atrás, en Paraná y Alta Gracia pudimos mejorar y obviamente con el equipo TB Racing Argentina seguimos desarrollando el auto para posicionarnos mejor en la fecha de La Rioja, el próximo 14 y 15 de Mayo, donde además vamos a contar con el apoyo de todos los riojanos y riojanas, que van a disfrutar de este gran show que brinda el automovilismo”.

