José María Listorti fulminó a una famosa y exigió no hablar más de ella en tele: de quién se trata

El conductor de Hay que ver se enojó con su propia producción por reproducir un polémico mensaje de una importante influencer y modelo.

Cansado de tener que reproducir en la pantalla chica contenido que no le parece apropiado, José María Listorti hizo un fuerte descargo en su programa Hay que ver y le exigió a su producción -y así también al resto de los ciclos televisivos- evitar hablar sobre una reconocida modelo e influencer: Ivana Nadal.

Y es que la modelo volvió a ser tendencia en las redes sociales por un polémico video en donde camina por las calles de Costa Rica, ya que está allí disfrutando de unos días junto a su novio Bruno Siri, y además de no hacer uso del barbijo obligatorio, incita a que sus seguidores se revelen y dejen de llevar el tapabocas mientras caminan, teniendo sí que usarlo bajo reglamento para entrar en algún local como supermercado, farmacia, entre otros.

“Hay mucho miedo, loco. Les voy a mostrar algo que les va a encantar: un barbijo. ‘¿Ivana usa barbijo, era todo una mentira?’. No, chicos, no es tan así. En supermercados, aeropuertos y toda esa porquería en la que te obligan a no respirar bien, lo tenés que usar. Después en la calle… ‘Vení, obligame. Vení, vení”, fue uno de los mensajes que le apuntó la modelo a sus seguidores.

Ante estas palabras, en el programa Hay que ver analizaron los dichos de Ivana, y fue Listorti quien apuntó duramente contra la presentadora: “Hay un nuevo hit de Ivana Nadal que es genial. Y digo genial, irónicamente hablando. Triplica la apuesta. Va caminando por la calle sin barbijo… O sea como que le chupa un huevo todo y está contenta por la cantidad de gente ‘que se liberó del sistema’”.

Asimismo, continuando con su descargo, el conductor mostró su bronca contra la producción de su propio ciclo y contra todos aquellos medios que hablan de los dichos de la modelo y les pidió encarecidamente no nombrarla más: “No hay que mostrarla más ¡ni ponerla en las redes! No la pongamos más, porque estamos reproduciendo un mensaje que no está bueno. Lo digo de verdad”.

En ese contexto, su compañera Denise Dumas habló sobre su postura ante el video de Nadal y la tildó de haberlo publicado intencionalmente para obtener prensa: “Ella hace esas cosas para que la mostremos y después se agranda y dice ‘Todos hablan de mí, soy la revolución’. Se agranda y piensa que somos sus ovejas que la seguimos en la revolución”. /Paparazzi

