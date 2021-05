Juan Luna pidió el acompañamiento a referentes de diferentes sectores para aliviar al sistema sanitario»

Send an email

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luna, se refirió a la situación sanitaria de la Provincia en el marco del encuentro que mantuvieron diferentes representantes del Estado con el Gobernador Ricardo Quintela para acordar las decisiones a tomar en base a nuevas medidas que resguarden la salud de todas y todos.

“Cuando tuve Covid, tenía 39 años, aparecí en el hospital, me controlaron dos o tres días, y luego estuve en Terapia Intensiva. Esto no sabemos cómo se dispara. Cuando fui a la Terapia, tres camas de por medio estaba el querido «Pelado» Basso, que ya estaba intubado. Quiero contar esto porque este es el drama”, señaló para explicar su testimonio.

“Un día, los enfermeros cuando nos despertaban, veo en las redes sociales los saludos al «Pelado» que había fallecido y yo no me di cuenta, porque debe haber sido cuando estaba dormido. Miro a su cama y él ya no estaba, había una mujer. A lo que voy es que si fallece alguien, o le dan el alta, a las horas hay otra persona ahí. Quiero que lo veamos como algo que nos pasa a todos”, indicó.

“Hablo con este lenguaje llano para quitarle solemnidad a esto, quiero ponerlo en términos humanos. Ayer fallecieron dos personas menores de 30 años, en Ulapes y Aimogasta”, expresó el funcionario.

Asimismo, advirtió: “No estamos gobernando en un ámbito de holgura, es decir, son decisiones duras, de angustia. Para todas estas decisiones no hay un manual escrito”. “Nos cuesta tomar decisiones, y hemos tomado algunas que después hemos visto que no fueron las mejores, pero en la coyuntura, cuando aprieta el hospital, y no hay camas, eso estamos viviendo y la presión con la que estamos gobernando”, agregó.

“Son momentos difíciles, tenemos que recortar horas, y esto afecta a mucha gente”, afirmó por otro lado.

“Como dijo el gobernador, no tenemos ninguna decisión tomada, estamos esperando a ver qué se resuelve a nivel nacional, pero claramente los indicadores no permiten pensar en volver a tener los niveles que teníamos antes de las restricciones, queremos decir que nos ayuden a transmitir este mensaje, que tomamos decisiones por todos, pero con angustia”, dijo finalmente Luna.

