Juan Meza: “Volver a jugar en esta categoría, es un orgullo”

En una breve y linda charla el pívot correntino nos comentó acerca de las expectativas personales y de equipo para esta primera experiencia de la institución «Eterna» en Liga Argentina.

«Particularmente muy contento por volver a entrenar en una cancha de básquet y con un equipo», señaló. Respecto a la posibilidad de jugar nuevamente junto a Joaquín Baeza, Meza reflexionó: «Con Joaquín jugamos juntos el año pasado en otro club y nos dio una gran mano con su experiencia, es una gran alegría, suma un montón tenerlo como compañero».

Además, el hombre de 35 años de edad y con vasta experiencia en nuestro básquet hizo un análisis de su preparación. «De a poco volviendo a mi ritmo de juego, a mi peso. Durante la pandemia de todas maneras me moví, así que feliz por estar de vuelta en una cancha».

En cuanto a su visión del equipo de cara a la competencia que se viene destacó: «Al equipo lo veo bien, en todas las posiciones tenemos recambio, es importante también para los chicos de La Rioja que van a tener minutos e irán adquiriendo experiencia, vamos a necesitar de todos teniendo en cuenta el formato de juego de esta temporada».

Por otra parte, y pensando en una nueva posibilidad de jugar en Liga Argentina (ex TNA) el nacido en Corrientes subrayó: «Para mí volver a jugar esta categoría es un orgullo, jugar una competencia tan importante, además hacerlo en La Rioja que es mi casa por así decirlo en dónde tengo mi familia».

Por último, hizo énfasis en no dejar de entrenar nunca y estar preparado para lo que vendrá: «A pesar de que siempre priorice La Rioja por mi familia, uno sigue esforzándose, entrenando y mejorando. Capaz esta oportunidad no me hubiera llegado si no estaba preparado», aseguró.

Para finalizar remarcó la diferencia entre Federal y Liga Argentina y cómo repercute esto en su juego. «Va a ser un cambio, hay muchos jugadores de experiencia y talla, pero uno se adapta y las ganas de mejorar y de crecer siempre están, así que siempre para adelante, trataremos de estar a la altura».