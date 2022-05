Send an email

Juan Schiaretti: “Es clave que no renunciemos y seamos capaces de hacer este Corredor Bioceánico”

En el marco de la XXII Reunión Plenaria del Comité de Integración ATACALAR que se desarrolló este miércoles en la Provincia, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti indicó que el Corredor Bioceánico “es clave como manifestación de federalismo de la Patria para que se deje de tener la mirada desde el AMBA y se tenga la mirada desde el interior profundo de Argentina”.

“Siempre es bueno estar en La Rioja”, exclamó y dijo que, “hoy es especial porque bien lo señalaron todos quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es una reunión presencial como hace años que no la teníamos, y más allá de pandemia, de la guerra entre Rusia y Ucrania, que cambió el mapa geopolítico del mundo; me parece importante que sigan vigentes los principios que precisamos en Argentina, y en Sudamérica para progresar: que es la integración y el reconocimiento en esa integración de la importancia que tienen los países vecinos del Cono Sur”.

Destacó que con la República de Chile “es el país con el que tenemos lazos de hermandad y la mayor frontera del país”. Además, sostuvo, “se está ratificando también que, en este siglo, como en el Siglo IXX, el mar del comercio fue el Mediterráneo; en el Siglo XX fue el Océano Atlántico; en el Siglo XXI el océano Pacífico es el océano del comercio mundial, y es una realidad incontrastable”.

“En el mundo, más allá de la pandemia que nos está dando un gran respiro; de la guerra de Rusia y Ucrania, sigue globalizado, y la globalización llegó para quedarse porque así lo exige la revolución científico- técnica en marcha, y los cambios en los medios no sólo de relación de los seres humanos sino en las maneras de producir en el mundo”, explicó.

“Me parece importante también porque toca un aspecto central en la necesidad de integración, que es que no solo precisamos el paragua de los estados nacionales para la integración, sino también la integración subnacional, que significa la integración por Región y ATACALAR es muy importante para el NOA y la Región Centro de Argentina”, consignó y agregó que, “lo que es la realidad porque es intensificar los lazos culturales, sociales, artísticos, deportivos, de hermandad con la Región de Atacama de Chile y la posibilidad concreta de acceder al Pacífico”.

Remarcó que, “es hora que hagamos en serio el Corredor Bioceánico que una el Río Paraná con el Puerto del Pacifico de la Región de ATACALAR, lo cual es importante porque cuando uno mira la cantidad de vías férreas de Argentina, y el mapa, es un embudo que va todo al Puerto de Buenos Aires y no hay ferrocarriles que conecten en el Centro o Norte del país, el Pacífico con el Atlántico. Es hora que los ferrocarriles argentinos dejen de ir todos al Puerto de Buenos Aires y conecten todas las regiones de la Patria con el Pacífico”.

Y cuestionó: “Cuánto tiempo lleva el NOA acorralado entre la Cordillera, y teniendo dificultades para producir y exportar lo que produce porque tiene que ir a salir por el Puerto de Buenos Aires”.

Hizo hincapié en que “es clave que no renunciemos y seamos capaces de hacer este Corredor Bioceánico que una al Centro y Norte del país con el Océano Pacífico; es clave para el progreso, para la integración y lo vamos a defender siempre”.

“Es clave como manifestación de federalismo de la Patria para que se deje de tener la mirada desde el AMBA y se tenga la mirada desde el interior profundo de Argentina”, continuó.

“Quiero señalar otra cosa –expresó- la integración debe ser una avenida de dos vías: la integración y el paso bioceánico no debe ser solamente para que pasen los productos argentinos, y los hermanos chilenos sólo pongan los puertos, sino que se tiene que hacer en la integración la posibilidad que pare de lo que produce argentina tenga valor en la hermana República de Chile y ahí se consolida la integración”.

