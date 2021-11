Juanqui Santander, el diputado que aboga por la salud y la justicia social

Send an email

Nacido en La Rioja, miembro de una reconocida y renombrada familia de médicos y políticos, Juan Carlos Santander, “Juanqui”, como lo llaman sus amigos, a sus 34 años, va camino a su reelección como diputado provincial por el Frente de Todos. Querido y carismático, asegura que quiere trabajar por “la juventud, la salud y la equidad”.

Juanqui es el tercero de cuatro hermanos, Pablo, María y Sofía la más chica, todos médicos de profesión al igual que sus padres. La inquietud por la política viene de sus tíos, aunque la miraba desde lejos y pensaba incursionar quizás a mayor edad. Hoy sus ideales de justicia social y oportunidades para todos, maduraron en él transitando su profesión como médico cardiólogo y tomando contacto con la gente, doctrinas que hoy abraza también en la política.

“Siempre estuvo presente la política en mi familia, mis tíos Mario Santander fue intendente, diputado nacional y tuvo varios cargos y Carlos Santander, también ocupó varios cargos en el ejecutivo, la política fue siempre tema de conversación en la mesa los domingos y en las reuniones familiares”, recordó.

Familiero y carismático, esposo de Flor y papá de Alfonsina, de 2 años y medio, a quien presenta como: “el amor de mi vida, la luz de mis ojos”. Ingresó a la política a fines de 2015, principio de 2016, invitado por un amigo y con el tiempo fue ganando su lugar y ocupando diferentes espacios: fue ex Ministro de Desarrollo Social, Diputado Provincial por el Departamento Capital y Presidente de la Juventud Peronista de Capital.

“En política se me abrieron las puertas por medio de amigos, a fines de 2015, principio de 2016, Facundo Puy, me invitó a participar en política y comprendí que si quería mejorar algunas cuestiones de las que no estaba de acuerdo, la forma era participar, involucrarse, y es la mejor forma de ayudar también”.

En su rol de médico y diputado, Santander, contó cómo vive el día a día entre sus dos pasiones: “lo vivo con mucha alegría y respeto, con mucha responsabilidad, como médico mi rol es brindarme a la sociedad, en este arte de poder curar y generar bienestar en un paciente, si bien la política no es una profesión, si es una elección de vida y creo que es una gran herramienta para transformar la realidad, nuestra doctrina tiene que ver con la justicia social y brindar oportunidades para todos y todas”.

En alusión al proyecto federal de gobierno que lleva adelante Ricardo Quintela, con el cual adhiere, indicó, “comparto cien por ciento el gobierno de Ricardo, creo que va a hacer historia, predica con el ejemplo porque todo lo que dice lo materializa, más que decir hace. Creo que ha cambiado mucho la distribución en cuento a lo que era Capital e Interior, y uno se enorgullece de que la distribución sea equitativa para que los lugares del interior que más necesiten de recursos se les otorgue, para que la gente nacida en ese lugar pueda crecer y desarrollarse en su lugar de origen, lo acompaño y lo felicito”.

Por último, el legislador que va por su reelección como diputado provincial, habló sobre su proyecto político, si la gente lo acompaña y mantiene su banca, “voy a seguir trabajando en salud y en lo generacional que es la juventud, tener una comisión de juventudes creo que es lo que necesitamos en la Cámara de Diputados, un lugar de escucha para los jóvenes como lo viene haciendo este gobierno que nos da una participación real a la juventud, que nos abrió las puertas y que todos los jóvenes están demostrando que tienen todas las cualidades y la capacidad para transformar realidades”. Y agregó, “ser parte de esta historia que nos toma como presente y no con esa postergación que se escuchaba antes que somos el futuro, sino que somos el presente, creemos que tenemos que tener esta comisión de juventudes para estar en consonancia con estas políticas de gobierno, creo que en la legislatura también debemos trabajar de esa forma tener un lugar de escucha para la juventud y poder defender sus derechos”.

