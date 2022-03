JULIO MARTÍNEZ: «ARGENTINA DEBE DAR SEÑALES MUCHO MÁS CLARAS SOBRE SU ALINEAMIENTO CON LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD, ESCUCHANDO AL PRESIDENTE ZELENSKY»

Send an email

«Frente a la invasión rusa a Ucrania, no podemos permitir dudas sobre la posición de nuestro país. Es por ello que, la invitación a dialogar con el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, constituye una señal inequívoca en ese sentido», manifestó el senador riojano y ex ministro de Defensa, al presentar hoy un Proyecto de Declaración con la propuesta.

En los fundamentos del Proyecto, Martínez explicó: «Desde que se desencadenó la invasión rusa, el Presidente de Ucrania, Zelenski, se ha dirigido vía teleconferencia a diferentes parlamentos del mundo a los fines de dar a conocer la grave situación que atraviesa la población ucraniana. El 1 de marzo lo hizo ante el Parlamento Europeo, donde recordó a las víctimas civiles del ataque de Rusia y reclamó la incorporación de su país a la Unión Europea: «Demuestren que la UE está con nosotros y que no nos dejarán solos», suplicó. Una semana después, el 8 de marzo, dio un mensaje ante los diputados en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, asegurando que su país no se rendirá ante el agresor, y que se hallan inmersos en una guerra no provocada, ni deseada. Luego, en el día de la fecha, 15 de marzo, Zelesnky se dirigió ante una sesión especial conjunta de la Cámara Baja y el Senado canadienses, insistiendo en que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, para detener el bombardeo ruso sobre sus ciudades»

«Ya son más de tres millones los civiles que han huido de Ucrania, mientras que la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, al 7 de marzo, verifica 1.335 víctimas civiles, incluidos 474 muertos y 861 heridos, desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. Y los bombardeos sobre ciudades y objetivos civiles no se detienen», afirmó el legislador.

Finalmente, Martínez concluyó: «Estoy firmemente convencido que nuestro país debe dar señales mucho más que claras sobre su alineamiento con la democracia y la libertad; su condena a la invasión a un país soberano y al bombardeo sobre objetivos civiles. Por ello, proponemos invitar al Presidente de Ucrania, Zelenski, a dirigirse virtualmente a este Senado de la Nación, tal como lo realizara frente a organismos legislativos de otros países del mundo, a los efectos de conocer de primera mano la grave situación a la que se enfrenta la población de Ucrania y manifestarle institucionalmente nuestra indubitable solidaridad».

Acompañan el proyecto con su firma, lo siguientes senadores nacionales: Losada, Cornejo, Fiad, Zimmermann, Olalla, Tagliaferri, De Ángeli, Terenzi, Famá, Juri, Valenzuela, Tapia, Torello, Kronemberger, Basualdo, Giaccoppo, Naidenoff, González Riollo.

