JULIO MARTÍNEZ: «EL GOBERNADOR MIENTE CON LA OBRA PÚBLICA, INSISTE CON RECETAS FRACASADAS Y NO TIENE PLAN DE GOBIERNO»

Luego del discurso del primer mandatario provincial en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura provincial, el Senador Julio Martínez salió a su cruce y «denunció que el discurso no contempla un plan de gobierno, tiene una visión parcializada de la realidad y en muchos casos no es lo que vive la gente».

Asimismo el legislador nacional denunció que el gobernador riojano «miente con la obra pública y sigue insistiendo con recetas fracasadas». También hizo una fuerte crítica respecto al funcionamiento «de una puerta giratoria» en la justicia riojana: «Los delincuentes que entran salen inmediatamente porque el poder político levanta el teléfono para presionar y más si se trata del narcotráfico donde la impunidad es absoluta».

Salud

Para el legislador opositor «se perdió la oportunidad histórica de descentralizar el sistema de salud, que está concentrado en la Capital y raquítico en el interior. Durante la pandemia lo que hicieron es concentrar el sistema y en el interior se sigue sin especialistas y profesionales por los magros sueldos que se pagan. No hubo autocrítica sobre el vacunatorio VIP que en nuestra provincia fue escandaloso».

Respecto a APOS, dijo «la obra social provincial hace agua por todos lados, lo único que sí hicieron son edificios nuevos y remodelarlos con sobre precios para lograr la diferencia a favor de los funcionarios».

Educación

Respecto al anuncio de la entrega de computadoras, Martínez explicó «la solución no es solamente repartirlas sin capacitación a docentes y alumnos; ya lo hizo Beder (Herrera) y fracasó. Nosotros hemos conseguido al final del anterior gobierno nacional el Plan Aprender Conectados para todos los jardines de infantes y hoy después de dos años todo ese equipamiento siguen en caja porque no han mandado a capacitar a los docentes».

Transporte Público

«Rescata a las empresas de transporte Rioja Bus y Alas que ya nacieron fracasadas, generan una gran pérdida de dinero y que en la actualidad tienen una gran ineficiencia. Y agregó «la solución al problema del transporte público de pasajeros se podrían solucionar de otras manera más lógica, eficiente, brindando un mejor servicio y sin competir a la actividad privada porque en el mundo entero han fracasado las empresas estatales de transporte».

Obra Pública

En este punto Julio Martínez destacó las obras públicas que quedaron sin concluir del gobierno nacional anterior «y que este gobernador las tuvo paradas en sus primeros dos años de gobierno. Ejemplo de ellos son el aeropuerto y los túneles de la Ruta Nacional 75 que hoy muestra con orgullo a los funcionarios nacionales».

Agregó que el primer mandatario «hizo una reivindicación descarada de los municipios paralelos que mantienen en el departamento Capital sin hacer una autocrítica de los desastres que hicieron con el Parque Norte y el puente del barrio Néstor Kirchner sin autorización del municipio ni estudios de viabilidad e impacto ambiental».

Para finalizar, el legislador nacional se lamentó «porque se han perdido 2 años y se perderán dos años más porque este gobernador no tiene un plan de gobierno, los sueldos son de los más bajos del país y en todo su discurso no hizo una sola palabra en materia de transparencia en las obras de gobierno porque no le interesa y no está en su agenda».

