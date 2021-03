JULIO MARTÍNEZ JUNTO A JUAN AMADO, VISITARON INSTITUCIONES DE MALANZÁN, QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS

Send an email

Los legisladores visitaron una serie instituciones que convocan a vecinos de Malanzán, Los llanos y Portezuelo para interiorizarse del trabajo que realizan y donar insumos deportivos.

El senador nacional, junto al Diputado Juan Amado, los dirigentes departamentales Diego Martínez, Cachito Gómez, José Gramajo y la concejal Carmen Carrizo, visitaron El Club Deportivo Malanzán, la institución más importante de ese distrito, cuyas autoridades llevan adelante una esforzada tarea generando actividades sociales y convocando a niños, niñas y jóvenes del departamento, partir del compromiso desinteresado de toda una comunidad. En la visita, también conversaron con el equipo de fútbol de la policía.

Por otra parte, Martínez también se reunió con el equipo de veteranos de Malanzán, los «Tigres de Facundo Quiroga». Respecto de esa reunión afirmó, «me parece muy interesante la actividad que realizan estos veteranos de Malanzán, Portezuelo y los Llanos. Ellos están haciendo escuela en el fútbol». También entregó a los mismos indumentaria deportiva y equipamiento.

Más tarde, el legislador, junto a su delegación, visitó al Club Atlético Portezuelo, llevando indumentaria deportiva y equipamiento. «Después de más de un año y medio de inmovilidad por la pandemia, ellos nos explicaron que están haciendo todo el esfuerzo para participar del Campeonato Regional. Por eso esperamos que nuestro apoyo les venga bien», manifestó el senador.

La crisis institucional en Juan Facundo Quiroga

Finalmente, Martínez y Amado conversaron con la Concejal Carmen Carrizo, sobre la difícil situación institucional que vive el Concejo Deliberante y todo el departamento Juan Facundo Quiroga. «A esta altura todavía no empezó el periodo de sesiones ordinarias, fruto de la pérdida de mayoría por parte del oficialismo, ante lo cual especulan con no sesionar por miedo a perder el manejo del Concejo. Lamentamos esta situación; nos parece que es grave no respetar la institucionalidad y especular con algo que hace al funcionamiento democrático y que establece la ley. El intendente es cómplice de esta situación institucional», manifestó el senador nacional.

«Luego de una larga gira por los llanos Riojanos, donde recorrimos las localidades de Chepes, Portezuelo y Malanzán visitando instituciones y trabajando junto a la comunidad, en el día del Militante Radical, siento haber honrado la palabra militante. Creo que es la mejor forma de honrar a Raúl Alfonsín», concluyó Martínez.

