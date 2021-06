JULIO MARTÍNEZ LE RESPONDIÓ AL JEFE DE GABINETE EN SU INFORME AL SENADO: «USTEDES VAN A TENER QUE SEGUIR DANDO EXPLICACIONES SOBRE LAS VACUNAS, PORQUE LAS VACUNAS NO ESTÁN»

El legislador nacional, comenzó así su alocución, en la cual señaló que es el gobierno el que politiza la pandemia. Reclamó además por la política oficial de «liquidar» a las aerolíneas de bajo costo (Low Cost) y denunció el intento del gobierno de La Rioja, de modificar la constitución en plena pandemia.

En la sesión, el Jefe de Gabinete Cafiero tildó de «visitadores médicos» a la oposición, por sus reclamos en relación con el frustrado acuerdo con el laboratorio Pfizer. Ante la acusación, Martínez respondió: «No somos nosotros los que politizamos el tema, son ustedes los que politizan cuando van a sacarse fotos con los aviones que llegan con vacunas; ustedes, que hicieron propagandas con la camiseta número 10, cuando supuestamente llegarían 10 millones de vacunas; ustedes, que en muchos lugares, en lugar de ir a los centros primarios de salud, van a los clubes con la Cámpora a vacunar a la gente».

Seguidamente el legislador, haciendo incapié en las contradicciones de las voces oficiales, afirmó: «No son claros cuando nos explican los motivos por los cuales no llegan las vacunas. No somos visitadores médicos, somos una fuerza política que se preocupa por la salud de la gente. Nos preocupa que Argentina ‘juegue en primera’ en materia de vacunas y ustedes nos hacen jugar en cuarta categoría. Vayan, si no, a ver si con las vacunas que nos están poniendo se puede entrar a la Comunidad Europea. Allá dicen ‘vengan todos, pero ustedes argentinos no’, porque nos vacunan con no sé qué».

Respecto del frustrado acuerdo con Pfizer, Martínez afirmó: «El problema no fue el costo, ustedes lo han reconocido. Tampoco que pidan a cambio recursos naturales, o los glaciares, o el obelisco, también lo han reconocido. El problema no es la negativa de Pfizer a arreglar con nosotros, ellos lo han reconocido. Ustedes nos dicen que Argentina también quiere acordar. El problema tampoco es el tiempo, porque fuimos los primeros en ser ‘conejillos de india’ de sus pruebas y demostrar interés. El problema tampoco es la legislación, porque nosotros nos pusimos a disposición para cambiar la legislación si era necesario… El problema son ustedes, no encontramos otra explicación y ustedes no la dan. ¿No será que en este sistema vice-presidencialista que tenemos, alguien ‘se paró de manos’ y dijo ‘no quiero vacunas de Estados Unidos; vamos a buscarlas a nuestros aliados de la política exterior?’ Esa es nuestra gran duda, señor jefe de gabinete».

Finalmente, Martínez reclamó por la decisión política de eliminación de las líneas aéreas de bajo costo («Low Cost»): «Hubo una política exitosa en nuestro gobierno, aunque no lo quieran reconocer, y fue la política de las Low Cost. Y que permitió que dos millones de argentinos viajen por primera vez, que son los pobres que ustedes dicen defender y que actualmente, a pesar de las piedras en el camino que le ponen al sistema, siguen viajando por 2 mil pesos. Mientras, cuando tienen que viajar por Aerolíneas, una empresa que tiene miles de millones de pesos de pérdida, tienen que pagar veinte mil, treinta mil pesos parar viajar. A esa política la están afectando ustedes; están impidiendo para cuidar el kiosco de unos gremios y de la Cámpora. Cuando yo le pregunté a usted por qué cerraban palomar, me contestó que Ezeiza era el único corredor que podía garantizar la Salud según una resolución de la ORSNA y que la pista del Palomar no estaba operativa. Esas dos cuestiones quedaron desmentidas por la realidad: Ezeiza no era tan saludable, ya que tenía dos monotributistas hisopando, sin ningún antecedente, y permitieron que entren todo tipo de cepas que ahora nos afectan. Y resulta que, también, durante el cierre de Aeroparque, toda la flota presidencial operó desde el Palomar, lo que fue reconocido por usted mismo, es decir que la pista si estaba operativa. O sea que la decisión es liquidar el sistema de bajo costo para impedir que la gente pobre pueda viajar, que permitía además unir destinos del interior y del exterior que no se cubren».

Finalmente, refiriéndose a la complicada situación institucional que atraviesa La Rioja, Martínez preguntó a Cafiero: «¿Usted está conocimiento que en medio de las muertes de la pandemia el gobernador de La Rioja quiere modificar la constitución? El gobernador quiere dividir la «mega metrópoli» del área metropolitana de la Capital, que tiene apenas doscientos mil habitantes, porque no la puede ganar. Quiere duplicar el Superior Tribunal para manejar la justicia y quiere también cambiar el artículo 120 de la Constitución Provincial para poder reelegirse y lograr un mandato más. No quiero que me conteste usted diciendo que tenemos Autonomía, porque ya lo sé. Quiero la opinión política del gobierno nacional, porque ustedes son los que pagan los costos políticos por lo que hacen los feudos en nuestras provincias, como ocurrió con Insfrán».

