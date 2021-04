Julio Martínez: “Quintela les dio la espalda a los trabajadores Municipales”

El legislador reclamó por la negativa del gobernador a vacunar a trabajadores municipales expuestos al contagio, por no considerarlos “esenciales”, y presentó un proyecto para que sean priorizados como tales para la vacunación en todo el país.

La Intendenta de la Ciudad Capital de la Rioja, Inés Brizuela y Doria, pidió mediante nota al Gobernador Ricardo Quintela, que autorice a que sean vacunados contra el COVID los trabajadores municipales esenciales, es decir aquellos que recolectan residuos, limpian las calles, etc. Pero la respuesta del gobernador fue negativa. Mediante una carta, el mandatario le respondió que “no son esenciales” y que “el gobierno nacional es el que da las prioridades y que por eso no serán vacunados”.

Al respecto, Martínez manifestó: “Quiero recordarle al gobernador que el Decreto Presidencial DNU 297/20, en su artículo 6°, inciso 16, ya habla de las actividades esenciales del personal abocado a Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos. Sin embargo, Quintela, les da la espalda a los municipales, mientras permitió que en La Rioja se vacunaran todos los funcionarios, autoridades, familiares y jóvenes militantes, que bajo ningún punto de vista son esenciales.

Ante la situación planteada y los argumentos esgrimidos por la máxima autoridad provincial, el senador nacional, presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo Nacional incluya a los trabajadores esenciales de tareas, servicios operativos y recolección de residuos urbanos de todos los municipios del país, dentro del “riesgo por exposición y función estratégica” de las prioridades del Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 (Resolución N° 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación).

Martínez concluyó afirmando: “Estos trabajadores no pararon un solo día durante toda la pandemia y garantizaron el funcionamiento de los servicios fundamentales, la recolección de Residuos, la asistencia en emergencias civiles, etc., no solo en la ciudad de La Rioja, sino en toda la provincia y en todo el país. No podemos olvidarnos de ellos, como si no existieran”.

