JULIO MARTÍNEZ: «VAMOS A APOYAR LA REBAJA EN GANANCIAS AUNQUE EN LA RIOJA NO BENEFICIARÁ A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, PORQUE COBRAN LOS SUELDOS MAS BAJOS DEL PAÍS»

En la sesión especial del senado convocada para debatir la modificación en Ganancias y Monotributo, el legislador por la Rioja acompañó el proyecto de rebaja en el impuesto a las ganancias para los asalariados, pero cuestionó al oficialismo por sus incongruencias y por excluir del beneficio a autónomos y a jubilados.

Martínez, comenzó su alocución afirmando: «se ve que el Presidente Fernández no es peronista, porque prometió aumentar a los jubilados el 20% y no solo no lo hizo, sino que los sometió a un ajuste, mediante una ley por la que sus haberes pierden frente a la inflación».

Entre los principales conceptos, el senador riojano manifestó: «Hoy estamos trabajando sobre uno de los impuestos más importantes, un impuesto progresivo, justo, que se aplica en todo el mundo, que posibilita que quien más gana más pague». «Sin embargo hoy quiero recordar que el récord de mantener el Mínimo No Imponible (MNI) congelado lo tiene el kirchnerismo; el record de mayor cantidad de personas alcanzadas por este impuesto lo tiene el kirchnerismo, que fue de tres millones de personas en 2013 (mientras en 2007 eran 650 mil personas las alcanzadas)».

«Fue nuestro gobierno, en 2016, quien modificó el MNI, planteó las escalas, fijó esto de los 8 haberes y logró que se redujeran los jubilados alcanzados por el impuesto, de 300 mil (en el gobierno de CFK), a 100 mil jubilados en nuestro gobierno. También llevamos el MNI, de $15 mil a $ 43 mil, con lo que logramos bajar la cantidad de trabajadores alcanzados a un millón. Por todo esto, no les pido que recuerden todo esto, solo les pido que no afirmen lo contrario».

Al referirse a su postura respecto del proyecto en general el legislador afirmó: «Vamos a votar para aprobar este proyecto, como vamos a aprobar toda merma de impuestos que se pueda, en un país que está coronado como uno de los países del mundo de mayor carga impositiva. Pero también tenemos que decir que el proyecto es un engendro desde la técnica tributaria: en lugar de subir el MNI y las escalas, se hace por excepción y mediante una delegación de facultades que son propias del congreso». «Además, profesionales, médicos, veterinarios, abogados, autónomos, que no están en relación de dependencia, y que ganan estos montos, seguirán castigados con el impuesto a las ganancias, solo por no poseer una relación laboral. Son inequidades que no igualan, lo cual ha sido planteado, pero no fuimos escuchados».

«Estas medidas son de corto alcance, tienen olor electoral, porque no se plantea en la base del proyecto un sistema de actualización automática, sino que deja las modificaciones en manos del ejecutivo y todo en un año de alta inflación. Y quiero recordar que llevamos varios meses de inflación cercana al 4% mensual, consecuencia de la gran emisión del año pasado».»Nos gustaría que las actualizaciones se hagan a partir de índices transparentes, publicados, a partir del INDEC y no como es el RIPTE, que no es claro para nada». «La política tributaria de este gobierno va en contra del empleo, en contra de los pobres que dicen defender y del trabajo de los desocupados.

Crearon 16 impuestos nuevos, que atentan contra el trabajo. La política tributaria de este gobierno supuestamente popular, es retrógrada conservadora y antiprogresista; se da de frente con el relato que ustedes sostienen y manifestaron en el día de hoy: mientras promueven este proyecto, por otro lado liberan Ingresos Brutos, que le pega de lleno en el bolsillo a trabajadores, desocupados y las PYMES. En las góndolas del supermercado se siente ese impuesto que hoy está aumentando en muchas provincias, partir de que ustedes dejaron sin efecto el pacto fiscal. Han dejado sin efecto la eliminación del IVA sobre los productos de la canasta básica que impulsó el gobierno de Macri, justo productos que pagan los pobres. ¿Con que cara critican la política tributaria del gobierno anterior?».

Martínez expresó de forma categórica: «No estamos haciendo una revolución con este proyecto. La mayoría de los argentinos lo ve pasar por televisión: Desocupados, subocupados, artesanos, autónomos, cuentapropistas, el turismo, no son beneficiarios del mismo. Ni hablar de mi provincia, la Rioja, donde nadie, ni empleados públicos, ni el propio gobernador, quienes tampoco pagaban ganancias antes: La Rioja tiene los sueldos más bajos del país; una provincia donde impera pobrismo, el populismo y el clientelismo».»Estamos en problemas como país; aunque a ustedes les gusta relatar una realidad, como si antes viviéramos en Biafra y ahora en Disney. Hay una Pandemia mundial y eso no es culpa de este gobierno. Lo que sí es su responsabilidad es la forma en que manejó la cuarentena, en cuanto a duración, a aplicación y a lo estricto de las medidas adoptadas. Eso ha llevado a que la caída del PBI en el país haya sido del 10% anual, mientras que el promedio mundial ha sido del 3,5%, lo que ha generado muchos problemas y mucha desocupación. Las LELIQ siguen creciendo, hay un presupuesto dibujado y hay un rulo financiero para bajar la brecha cambiaria, que nos hace gastar reserva de dólares. «Quiero decir que la deuda en este tiempo ha aumentado 23 mil millones. Y que la pobreza está casi en el 50% y nadie llora, de los que hacen el relato. El Gasto – COVID fue eliminado del Presupuesto 2021, justo en el año donde llega la temible segunda ola de la pandemia. Por eso quiero decirles que estamos sobre una bomba, que puede manifestarse en cualquier momento».

Al concluir, el legislador manifestó: «El alivio de esta situación, va a venir del lado de los peores enemigos del relato: del campo, con el aumento del precio la soja, aportará 16 mil millones de dólares no previstos en el presupuesto. Y del Fondo Monetario, que va a ofrecer un refuerzo extra para argentina de 4 mil trescientos millones de dólares. Por eso, quiero decirles a los que les gusta atacar al gobierno anterior: Tienen más deuda, más pobres y más desocupados que el gobierno anterior. No solo están sin rumbo, sino que se quedaron sin relato».

