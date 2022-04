Juntos por el Cambio amenaza con denunciar penalmente a Cristina Fernández de Kirchner

Desde las arcas de Juntos por el Cambio lanzaron una contundente advertencia a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa en el marco de los nombramientos de representantes en el Consejo de la Magistratura que deben efectuar las autoridades del Congreso, tras el vencimiento del plazo de 120 días dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.

Concretamente, los legisladores de la principal coalición opositora exigieron que tanto el presidente de Diputados como la del Senado “retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte”. Los dos candidatos de Juntos por el Cambio son Roxana Reyes (UCR) y Luis Juez (PRO). Este último cargó en duros términos contra Fernández de Kirchner y Massa al sostener en conferencia de prensa: “No estamos mendigando nada que no nos corresponda. Que quede claro. Aunque parezca redundante, no es una interpretación que Cristina y Massa puedan hacer del tema»

Y, a su vez, dijo: «Pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición”.

En tanto, Juez señaló: “Si acepté representar a la oposición en el Consejo no es para andar haciendo papelones y mendigando un cargo. Le sugerimos al oficialismo que le planteara al presidente de la Corte una prórroga toda vez que había un trámite parlamentario en marcha que tenía media sanción. Jugaron con todos los tiempos, destruyeron todas las instituciones, empujaron a un puntero político devenido en juez federal a tomar una decisión horrible, con lo cual quiero decirles cuál es la seriedad de lo que estamos planteando”.

Finalmente, manifestó que “nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la Vicepresidenta. La gente no lo va a tolerar ni nos va a permitir que nos entretengamos en cuestiones secundarias”.

Por otro lado, el senador radical mendocino Alfredo Cornejo esgrimió: «Esta es una posición institucional que deberían acatar tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa. Inmediatamente deberían estar cumpliendo con el envío de estas representaciones al Consejo de la Magistratura. Ellos son meros intermediarios y deben cumplir. No está sujeto a la opinión de Cristina o Massa”.

Roxana Reyes, la candidata del radicalismo para integrar el Consejo de la Magistratura sostuvo que “ninguno de nosotros está por encima de la ley ni por encima de las instituciones, que deben funcionar correctamente. Las sentencias de la Corte deben acatarse. El único camino es el cumplimiento de la sentencia”.

