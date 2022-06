Keyla Llanos hace historia: es la primera riojana en el seleccionado argentino de Vóley

Send an email

Keyla Llanos tiene 18 años, es oriunda de la ciudad de Olta, cabecera del departamento General Belgrano y participó del campeonato Panamericano U21 en México junto a la Selección Argentina de Vóley “Las Panteritas”, donde obtuvieron el segundo puesto tras la final ante Estados Unidos.

“Nos fue re bien, aunque perdimos la final, fue una experiencia muy linda y el equipo estaba bastante bien entrenado. Fue una emoción muy grande”, contó y sobre su convocatoria a la Selección rememoró que desde 2021 que integra el equipo de “Las Panteritas”.

Adelantó que en agosto próximo el seleccionado argentino participará del campeonato Sudamericano de Vóley en Perú. “Ahí tenemos que clasificar para el mundial de 2023”, comentó.

Sobre sus sensaciones al ganar la medalla plateada sostuvo, “estoy feliz pero no conforme; es una emoción tremenda la de jugar con la camiseta Argentina puesta y con una medalla colgada al cuello, pero sobre todo con la expectativa de poder seguir ganando torneos”.

Por otro lado, resaltó el hecho de ser la primera riojana en integrar el seleccionado argentino de ese deporte: “Siento mucho el apoyo de la provincia”, aseguró y “ser la única riojana en llegar a la selección me hace sentir muchas cosas porque me pongo a pensar siempre en todo lo que trabajé, lo que me costó llegar hasta aquí, más aun siendo del interior de una provincia”.

Sobre el Campeonato

La Selección Argentina de Vóley, con la riojana Keyla Llanos entre sus filas, se consagró subcampeona de la Copa Panamericana de la categoría U21 luego de caer en la final ante Estados Unidos por 3 a 1 con parciales 25-20, 21-25, 25-22 y 25-14.

Las Panteritas terminaron su participación en el certamen con un récord de 4 victorias y 2 derrotas, y el plantel regresa al país con el subcampeonato y una merecida medalla plateada. El plantel argentino estuvo conformado, además, por Julieta Aruga, Valentina Vaulet, Victoria Caballero, Emma Bednarek, Avril García, Milena Margaría, Josefina Ossvald, Keyla Llanos, Constanza Pérez y Malena Márquez.

