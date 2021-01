La abogada de Darthés renunció y le pidió perdón a Calu Rivero

A pesar de haber apelado, quedó firme la sanción contra la letrada quien no podrá utilizar su matrícula. Al ser impuesta por el Colegio de Abogados, la norma rige en CABA.

En las últimas horas se conoció que no podrá ejercer como abogada por gran parte del 2021. La noticia estaba instalada, pero aunque siempre se espera el as bajo la manga de los abogados, el tiempo transcurrió, y la apelación de la letrada no tuvo resultado positivo para ella.

La decisión llegó de la mano de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo, que fue quien rechazó su apelación y dejó firme la suspensión de su matrícula, impuesta por el Colegio de Abogados.

El inicio del conflicto ocurrió por una denuncia radicada por otro abogado, Francisco Oneto, que consideró que Rosenfeld faltó al secreto profesional en el caso de contra. El motivo del mismo fue que luego de , Ana renunció a la defensa de Juan Darthés y se presentó en distintos medios a hacer declaraciones sobre la situación.

En las evidencias presentadas por el letrado, constaban algunas notas específicas que había brindado la famosa abogada, especialmente una en el canal de noticia TN en donde hablaba que su renuncia se debía a la “falta de confianza” y que ya no le creía los dichos al actor.

Además, en el ciclo Intratables Rosenfeld había dado su punto de vista sobre el caso, aclarando que la situación fue distinta de cuando decidió representar a Darthés ante la denuncia de : “En el momento me puse la camiseta de Juan porque estaba absolutamente convencida que tenía razón y razones para demandar a Calu. Si me tuviera que sentar delante de ella le pediría perdón por haber desconfiado de su palabra”.

La sentencia otorgada por el Colegio de Abogados de Capital Federal le impuso un año sin poder ejercer la profesión y fue dictada el 20 de noviembre del 2019, aunque la abogada apeló horas más tarde. No obstante, el rechazo fue inminente y la Cámara hizo un duro descargo contra Rosenfeld: “La doctora no puede desconocer que efectuó públicamente juicios de valor subjetivos estrechamente vinculados con la situación de Darthés. No solo afirmó y dio a entender que no creía más en la versión de su cliente, sino que, además, aseguró que le pediría perdón a la contraparte. Resulta incuestionable que la letrada dio a conocer de manera mediática su opinión negativa respecto a su ex representado, circunstancia que sin lugar a dudas constituye una afectación a los deberes de confiabilidad que todo abogado le debe a su cliente”.

De esta manera, la abogada quedará inhabilitada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo solicitarle a algún colega que firme los documentos de la enorme cantidad de representados por ella. /Paparazzi