La AMP festejó el día de la y el Docente

El sábado 30 de septiembre, la Asociación de Maestras/os y Profesoras/es llevó a cabo el Día de Festejo y reivindicaciones en torno al Mes del y la Docente y Estudiantes, en la Ciudad Capital. Esta jornada fue el corolario de un mes cargado de fechas importantes para la familia docente; y de festejos que se dieron a lo largo de toda la provincia con la impronta de este sindicato combativo.

Al agasajo asistieron más de 700 compañeros y compañeras que compartieron un almuerzo a la canasta en el Complejo Recreativo, Educativo y Cultural que el sindicato posee en la zona de La Cañada. Poesía, música, baile y sorteos fueron parte del espectáculo que la AMP preparó para todos los asistentes.

No fue un festejo más, como en años anteriores, haciendo gala de su austeridad a la hora de administrar los aportes de las y los compañeros, el sindicato puso a disposición de todas y todos los presentes, el trabajo de quienes hacen este sindicato único.

La AMP agradece la colaboración de la Secretaría de Cultura que colaboro con artistas del medio para amenizar el hermoso momento compartido: como así también a los comercios del medio que colaboraron con hermosos premios que fueron sorteados en la oportunidad, entre los presentes.

De Leonardi hizo gala de su capacidad para recitar, dedicando “Teoría de los buenos deseos”, poema perteneciente a Hamlet Lima Quintana, poniendo en palabras el sentir de los presentes.

La consigna central, en Defensa de la Escuela Pública, fue el eje del discurso del Secretario General del sindicato, Rogelio De Leonardi. Hecho no menor en este momento político en el que se dirime el futuro de la Patria, entre quienes la defienden y quienes quieren entregarla. La Educación gratuita, no dogmática y de calidad está en manos de las y los Trabajadores de la Educación y no es dato menor puesto que es a ellos a quienes les cabe, en gran parte, la responsabilidad de defender este derecho, siendo portadores de la voz y el voto de quienes no pueden ejercerlo, que son las niñas, los niños y jóvenes.