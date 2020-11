La Cámara de Diputados homenajeó a Victoria Romero a través de la historia, canto y baile

Send an email

La Legislatura conmemoró el 131° aniversario del fallecimiento de Victoria Romero y la vicegobernadora, Florencia López, destacó la huella impresa que dejó en los riojanos y riojanas. «Ella fue mucho más que una mujer que acompañó a un caudillo, fue más que una esposa de un hombre que peleaba por una causa federal, ella sintió esa causa como propia y dio todo de sí para que triunfe», remarcó

El Patio Madres de Plaza de Mayo de la Legislatura se colmó de historia y cultura riojana para homenajear el 131° aniversario del fallecimiento de Victoria Romero, que se conmemoró el pasado 21 de noviembre.

En esta oportunidad, presidió el acto la vicegobernadora Florencia López y contó con el acompañamiento de diputados, autoridades legislativas e historiadores. Además, la cantora Gloria De la Vega deleitó a los presentes con su voz y la artista plástica y diseñadora, Maricel Andrada presentó algunas de sus obras, que quedarán en exposición en la Cámara de Diputados.

Tras el sentido homenaje a cargo de la historiadora, Elisa Cornejo, la vicegobernadora afirmó que «Victoria Romero supo romper en tiempos históricos con los prototipos de las mujeres». Además, señaló que mediante el acto homenaje se buscó «reivindicar esa imagen de las mujeres en la política, en la lucha de las causas justas, de ese coraje, valentía y esfuerzo que dejó una huella impresa en los riojanos y riojanas y en nuestra historia. Victoria Romero, fue mucho más que una mujer que acompañó a un caudillo, fue más que una esposa de un hombre que peleaba por una causa federal, ella sintió esa causa como propia y dio todo de sí para que triunfe».

En este sentido, López consideró que «hoy las mujeres creemos ser innovadoras al trabajar por los derechos de la mujer y la búsqueda de reales oportunidades y nos olvidamos de las mujeres de nuestra historia que trabajaron de otra manera, quizás no utilizaban determinados términos semánticos, pero trabajaban a la par y luchaban para que esta causa federal nacida en Los Llanos riojanos pueda triunfar».

Fuerza, coraje y esperanza

Haciendo un poco de historia, la vicegobernadora precisó que «cuando escuchamos la historia de Victoria Romero pareciera ser una novela, una historia de amor cruzada con la lucha de sangre, muerte, heridas y traición, con esa carta a Urquiza que jamás respondió, con esa traición a la causa federal que sabemos que existió y permitió que una lucha casi ganada en las batallas mandó a retirar las tropas y nadie entiende el por qué y cómo pero luego la historia hizo saber que había acciones ocultas, cuestiones que hasta hoy en día también se dan».

Al respecto, indicó que la historia nos sirve para que en la actualidad no se repita algunas acciones, «hoy hay nuevos actores que traicionan, afectan a las mujeres y hacen ofrecimientos para que las causas justas no triunfen, pero también hay otros hombres y mujeres, como el Chacho y Victoria Romero, que no están dispuestos a abandonar sus banderas, sino que van a seguir hasta la muerte porque hay que seguir hasta el final, porque será la historia la que al final reivindicará», precisó.

Por último, López envió un mensaje de fuerza, coraje y esperanza a todos los hombres y mujeres que «seguimos soñando con una Argentina más justa, igualitaria, solidaria; para eso somos nosotros los protagonistas y no otros y hoy en este homenaje les doy el mensaje de esperanza que la lucha sigue, que hay que seguir trabajando y que un día La Rioja tendrá ese destino de grandeza».