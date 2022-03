La Cámpora aumenta su desafío contra el Presidente: “nos dicen sectarios cuando el sectarismo está en quienes quieren gobernar con cinco amigos”

Send an email

Máximo Kirchner y Andrés Larroque

Con el Frente de Todos marcado por las internas sobre el rumbo económico que debe tomar el Gobierno, habló esta mañana el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, y le pidió al presidente Alberto Fernández y a sus “laderos” que dejen de creer que “el enemigo” es la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que se discuta con toda la coalición. “Nos quieren poner el mote de sectarios, cuando el sectarismo está en quienes quieren gobernar con cinco amigos”, planteó el también ministro de Desarrollo bonaerense, que le puso voz en estas semanas a los planteos del kirchnerismo.

Además de mencionar “ingratitud” de una parte del oficialismo con Cristina Kirchner y de expresar la disconformidad ya conocida de la agrupación que conduce Máximo Kirchner con la forma en que se negoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Larroque apuntó directamente contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. Dijo que hace dos años pretende “humanizar” al organismo de crédito e, incluso, aseveró que “sin dudas” el gobernador Axel Kicillof hubiese llegado a un mejor entendimiento, si estuviese al mando de la cartera económica nacional.

Convencido de que la convergencia por la deuda externa fue “el pináculo” de una serie de decisiones “unilaterales” que se tomaron, Larroque volvió a quejarse por los mensajes mediáticos que llegan de parte del núcleo más cercano de funcionarios del Presidente. “Hay mucha operación de desgaste, operación en off, que demuestra ingratitud”, sostuvo en Radio Futuröck y agregó: “Se termina llevando la idea de que Cristina es el problema y eso es ingrato hacia quien generó y desarrolló las condiciones para que exista el Frente”.

En ese sentido, también planteó: “Es una torpeza no comprender que ella es parte de la solución y no del problema. Hay mucha mezquindad, hay dirigentes que viven en la especulación y terminan llevando las cosas a que las decisiones del núcleo del gobierno, que rodea a Alberto, tenga esa mirada equivocada”.

Con los dardos apuntados hacia ese séquito de funcionarios cercanos a Fernández, a los que no nombró, Larroque dijo que quienes ahora “se rajan las vestiduras”, son los que le reclamaban a Cristina Kirchner que su gobierno “era hegemónico” y “cerrado sobre La Cámpora” cuando pasó por la Casa Rosada. “Si creímos que el error del segundo gobierno de Cristina fue cierta cerrazón, seamos consecuentes con lo que se dijo en su momento. Eran estos mismos que hoy están batiendo el parche con el tema de que no se puede opinar porque se hace daño a la unidad y al proceso político”, remarcó.

Entonces, bajo esa postura, el camporista le envió un mensaje al Presidente al respecto de cómo afrontar su gestión: “Cuando uno asume una responsabilidad importante en cualquier ámbito, y sobre todo en la Presidencia, tiene que estar abierto a conducir al conjunto. No se puede conducir a un grupo de amigos. El conjunto es amplio y tendría que ampliarse más. Están lo que nos gustan y no. Nos quieren poner el mote a nosotros -La Cámpora, Cristina, el sector que representa Cristina- de ‘sectarios’, cuando el sectarismo está en quienes quieren gobernar con cinco amigos”.

Con el eje de los reclamos puesto en esa supuesta injerencia negativa sobre Fernández de su grupo de dirigentes más estrechos, Larroque también planteó: “Hay que mirar de frente la realidad, no dejarse engañar por los cantos de sirena de los obsecuentes de turno o de las conveniencias del poder económico que suelen presentar escenarios distantes de la realidad”.

Además, pidió que este año se haga parte de la discusión política a todo el espacio. “El Frente se constituyó no para repartir tres o cuatro ravioles en el Estado, sino para discutir la política en su conjunto y que todos nos sintamos parte”, dijo Larroque, que lanzó: “Hay que resolver rápido, se resuelve generando ámbitos, hablando de frente, dejando de lado las chiquilinadas y pensando en el conjunto de la sociedad y del peronismo”.

“Estuvimos dos años dedicándonos a humanizar al Fondo, ese fue el error del ministro de Economía”

Después de que las tensiones internas se desataran por el trámite legislativo del acuerdo con el FMI que delineó Guzmán, los manifiestos reparos de La Cámpora con el ministro se acentuaron hoy con las críticas que le hizo Larroque. “El FMI viene por el peronismo, lo tienen que entender. Estuvimos dos años dedicándonos a humanizar al Fondo. Ese fue el error del ministro de Economía. Y llegamos a esta situación que hoy es muy difícil”, consideró el funcionario bonaerense, que otra vez cuestionó el método de Guzmán para afrontar la negociación y que también lo criticó por haber eliminado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Plantearon que el IFE no podía continuar porque eso se iba al dólar blue, a la inflación, y seguimos con inflación muy alta”, indicó sobre eso.

Al advertir que el FdT perdió votos con respecto a 2019 y, en algunos casos, también comparado con 2017, Larroque consideró que la fuerza oficialista “se está achicando” y se quejó por la falta de autocrítica ante la derrota electoral legislativa del año pasado. Una vez más, entonces, remarcó la importancia de Cristina Kirchner en la creación del espacio y del éxito electoral de Fernández para alcanzar la Presidencia. Incluso, dijo que la decisión de la ahora vicepresidenta de elegirlo al actual mandatario como cabeza de fórmula es “de los actos de generosidad política más grande de nuestra historia”.

“Todos los que hoy vienen a dar cátedra de unidad y de estrategia de cómo se ganan elecciones, que sean un poco autocríticos, que revisen el pasado reciente y no tanto, a ver cuáles son los laureles que tienen para poner arriba de la mesa. Porque se le pide autocrítica a Cristina y a su espacio, y no me parece que sea lo mismo desde los otros sectores”, arremetió Larroque, que esta semana ya había criticado a Fernández cuando dijo que fue jefe de campaña de un espacio “que sacó cuatro puntos en la Provincia”, en referencia al desempeño de Fernández como asesor de Florencio Randazzo, en 2017. /La Nación

