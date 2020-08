Send an email

La Canasta Básica aumentó un 3,4% y una familia necesitó casi $42.000 para no caer en la pobreza

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos en su último informe.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el costo de la Canasta Básica Alimentaria aumentó 3,4% en marzo y, una familia de cuatro integrantes necesitó $41.994,86 para superar el umbral de pobreza.

Los datos oficiales indican además que la CBA saltó 46,1% respecto a marzo del año pasado.

La canasta básica alimentaria (CBA) que mide el Indec tiene como referencia productos que se consuman imprescindibles para que un varón adulto, de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra esas necesidades durante un mes.

Según el informe, la CBA acumuló una suba del 11,4 % en el primer trimestre.

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió 3% en marzo respecto a febrero. Para elaborar esta referencia, el organismo oficial de estadísticas amplía el listado de los productos de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios.

La CBT avanzó 7,8% en el primer trimestre del año. El salto fue menor al de la canasta básica de alimentos porque están congeladas las tarifas de los servicios públicos y el transporte.

La última medición del Indec, dada a conocer en marzo sobre datos del segundo semestre del 2019, registró que el 35,5% de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo que representó un aumento de tres puntos y medio frente al 32% registrado a finales del 2018.

En tanto, el nivel de indigencia medido entre julio y diciembre del año pasado fue de 8%, con un incremento de 1,3 puntos en relación al 6,7% del segundo semestre de 2018.

De esta manera, sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, entre los cuales, 3,7 millones no tenían dinero ni siquiera para alimentarse todos los días.