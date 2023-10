Send an email

La CGT en alerta por el cobro de un nuevo Plus Médico

El Consejo Directivo de la Confederación General de Trabajo San Martin – Delegación La Rioja, a través de la presente manifiesta su malestar y preocupación, por la medida adoptada por las Autoridades de Colegio Médico Gremial de La Rioja, la cual implica el cobro de un adicional a los afiliados de todas las obras sociales y prepagas, según lo pretende establecer la institución antes citada.

Los montos ascienden a 6 mil pesos para consultas médicas de rutina. Desde la CGT San Martín y obras sociales alertan que muchos pacientes van a optar por no asistir a consultas programadas o no sacar turnos en el marco del «sobreprecio» que deberán abonar si la medida prospera.

Según explicaron las fuentes sindicales, existe un congelamiento de las cuotas por 90 días acordado con el gobierno nacional, debido a la difícil situación económica y a contramano de esta medida, el Colegio Médico pretende que los pacientes paguen más para poder acceder a los servicios esenciales de salud.

De prosperar la medida propuesta por el Colegio Médico de La Rioja, el total que deberá pagar cada paciente depende de varios aspectos. Para empezar, los profesionales fijaron en 6 mil pesos el valor de cada consulta, por lo que el paciente deberá afrontar la diferencia comprendida entre lo que paga su obra social o privada y lo que efectivamente cobre ese agente de salud, explicó en su comunicado la CGT San Martín.

Para ejemplificar explicaron que, si un plan de cobertura se encuentra establecido en 3 mil pesos el valor de cada consulta, el afiliado deberá pagar los 3.000 restantes para llegar al total del valor que pretenden los colegiados.

Es de destacar que las obras sociales y prepagas ya comenzaron a notificar a sus afiliados pidiendo que no paguen o que denuncien y amenazan con acciones judiciales y ante la AFIP, ya que la figura de “bono compensatorio no retribuible es una forma burda de evasión fiscal”, sentenciaron los gremialistas.

Por último, desde las obras sociales vienen explicando que el monto extra se llamaría “bono complementario no reintegrable” para diferenciarse de los copagos o coaseguros que son cifras acordadas y pactadas previamente entre la obra social y los prestadores, lo que convierte a esto en una medida extorsiva e injusta para el paciente, que ante situaciones económicas complejas optará por no realizar consultas médicas e incluso abandonar tratamientos de mayor complejidad, al no poder afrontar los costos extras que pretenden desde el Colegio Médico, advirtieron desde la central obrera.