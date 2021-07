La confesión de Juan Román Riquelme que enloqueció a los hinchas de Boca

Juan Román Riquelme, ídolo y actual vicepresidente de Boca Juniors, ratificó que siempre sueña «con ganar la Libertadores» y confesó que «al club lo voy a cuidar más de lo que cuido a mi familia».

Villa, el mejor jugador del país

«En cuanto al mejor jugador del país, hoy es Villa. Porque Colón es el mejor equipo de la actualidad y por algo salió campeón, ya que River tiene en Marcelo Gallardo al mejor técnico de la historia de su club, aunque en 7 años no pudo ganar el torneo local. Pero Sebastián es el más destacado del fútbol argentino y lo necesitamos para ganar la Copa Libertadores, ya que ahora esta definiendo mejor que antes», le dijo a ESPN.

Los refuerzos para la delantera de Boca

«Hay que ponerse a pensar que tuvimos dos delanteros muy buenos como Mauro Zárate y Ramón Ábila, que generalmente estuvieron lesionados», disparó posteriormente. Y respecto de sus reemplazantes sostuvo que le gustan el colombiano Roger Martínez, el uruguayo Edinson Cavani y el mendocino Franco Di Santo, pero que manejan un presupuesto con el que «no es sencillo traerlos».

«Con Cavani hablamos, pero terminó firmando con el Manchester United. Veremos el año que viene que pasa. En cuanto a Roger Martínez, se habla tanto de él como de mil jugadores, pero me gusta, como Di Santo, aunque hace mucho que no tenemos contacto con San Lorenzo por él», puntualizó.

«Pero después, de ahí a que nosotros podamos pagarlos, hay un trecho. Por eso, si no podemos, no vamos a mentirle a nadie. Es como si vos querés comprarle a tu hijo un auto y no te alcanza. Entonces no lo comprás. Si no se puede, no se puede», se sinceró Román.

Lo conquistado por Boca

Después hizo un balance futbolístico desde que asumió como encargado de fútbol en diciembre de 2019 y fue concreto. «Ganamos dos torneos, en uno fuimos a semifinales. Cuando escucho algunas cosas, parece que salimos anteúltimos. pero es así, se tiene que hablar de Boca y me gusta, porque es mi club», dijo.

Copa Libertadores

«Pero lo que no es normal para lo que viene en lo inmediato es que el primer partido que tengamos que jugar sea de Copa Libertadores. Va a ser el primero, sin competencia en el plano local, Es anormal eso, porque nuestro rival, Atlético Mineiro, llega en plena competencia en el Brasileirao. Igual es lo que nos toca, confiamos en lo que tenemos y vamos a soñar siempre con ganar la Libertadores», enfatizó.

«Y en cuanto al nivel de juego del equipo, en los momentos importantes con Santos en Brasil o el cruce con Racing que perdimos, no se estuvo a la altura y eso está clarísimo. Soy de pensar que quiero que mi equipo sea protagonista de local y de visitante. Eso es lo que quiero y sueño. Siempre queremos ser protagonistas y queremos jugar mejor y vamos con la ilusión de prepararnos bien y que a partir del semestre que viene se vea un equipo que sea fuerte», apuntó.

La salida de Carlos Tevez

Sobre la salida del ídolo, Carlos Tevez, Riquelme avisó que siempre «tiene las puertas abiertas si tiene ganas de volver algún día al club». «No me gustó que dijeran que no lo aguantábamos. Lo quiero mucho y terminó jugando como deben terminar los ídolos del club, dentro de la cancha la mayoría del tiempo», sostuvo.

«Y en cuanto a los refuerzos para reemplazarlo también a él, lo de las dificultades por el precio del dólar lo sabemos todos. Pero lo que veo es que Boca está obligado a traer seis o siete jugadores y que tiene que gastar millones cada seis meses», expresó. «Pero la administración anterior nos dejó un club con deudas. Por ejemplo, por las ventas de Nahitán Nández y Darío Benedetto debíamos cobrar 14 millones de dólares el 1 de agosto del año pasado, pero la gestión de Daniel Angelici lo hizo 60 días antes. Y resulta que los que hace un año y medio no se preocupaban porque Boca no traía refuerzos, ahora lo están y parece que tenemos la obligación de gastar 20 o 30 millones», indicó.

Las figuras del plantel

Luego habló de algunos jugadores importantes del plantel como el colombiano Edwin Cardona, «que está en la selección de Colombia igual que Frank Fabra. Y también son importantes Carlos Zambrano y Marcos Rojo, que con una buena pretemporada y jugando seguido estará para jugar el próximo mundial».

«Y en cuanto al pedido de Jorman Campuzano, que por un tema personal se quiere ir de Boca y volver a jugar a su país, lo que puedo decir es que todos tenemos problemas, yo tengo todos los días los míos, y cuando jugaba también. Pero él tiene contrato en el club por dos años más. De cualquier manera, salvo por las salidas de Nicolás Capaldo y Tevez, el plantel sigue estando completo», avisó.

Su trabajo en el club

«Y en cuanto a mí, trabajo todos los días desde las10 hasta la medianoche en Ezeiza, de donde me voy a cualquier hora porque sueño con armar un gran equipo. No prometo que vamos a ganar, pero sí que vamos a competir. Y que al club lo voy a cuidar más de lo que cuido a mi familia», expresó finalmente Riquelme, cuando rompió el silencio, cinco días después de cumplir 43 años.

