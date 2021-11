La criptomoneda parece ser el nuevo método de ahorro

Send an email

Las plataformas cripto del mundo coinciden en sostener que la Argentina es el mercado que más crece.

Crédito: Archivo El Litoral.

Por José Bordón

Después del sacudón que debió enfrentar el ecosistema fintech de Argentina, tras el decreto que impuso el impuesto al cheque a toda la operatoria con criptomonedas en el país, se acercan decisiones que seguramente van a trascender las fronteras. Desde ya, con todo lo visto hasta el momento, nadie deja de justificar a los expertos. Creen que estamos ingresando a un mundo para algunos desconocidos, como el intercambio y la posesión de criptoactivos.

Un caso muy divulgado en la última semana refirió al comentario de Maximiliano Hinz, el director de operaciones para Latinoamérica de Binance, el exchange fundado por Changpeng Zhao, quien afirmó que Argentina lidera el crecimiento de la plataforma en cuanto a usuarios que operan a través de la modalidad peer-to-peer (P2P). Su apreciación fue más allá de la coyuntura: «En el largo plazo, la demanda de las personas de poseer e intercambiar criptoactivos se impondrá sobre cualquier ánimo de restricción por parte de los gobernantes», sostuvo.

Tratando de justificar semejante afirmación, Hinz explicó: «Si la gente demanda criptomonedas no tiene sentido que los gobernantes se opongan. El crecimiento más fuerte fue el de Argentina sin lugar a dudas. Argentina creció de manera abismal. Gran parte fue por el trabajo que se hizo de presencia de marca. También gran parte fue por la situación económica del país, que la gente empezó a ver las criptomonedas como un método de ahorro», resaltó.

El ejecutivo agregó que «Venezuela tenía una cantidad de usuarios bastante fuerte» ya que «viene con el uso de criptomonedas bastante avanzado. Y lo que es México, lo que es Colombia, lo que es Brasil. Crecieron mucho, pero acompañando las tendencias del mercado a nivel mundial. Son países que en definitiva acompañan el mercado», subrayó.

La consulta era lógica: ¿Qué vieron los inversores argentinos?. «Por la situación económica de Argentina, la gente empezó a ver las criptomonedas como un método de ahorro», insistió.

Cuando se le pidió opinión sobre cuáles son las criptomonedas más compradas y transferidas en Argentina, el ejecutivo respondió que «el fuerte está más ligado a las criptomonedas estables que son las criptomonedas atadas al dólar. Porque las Bitcoin, Ethereum, BNB, que son volátiles, son atractivas a la hora de invertir un capital de riesgo, porque cuando uno dice ‘compro Bitcoin’ sabe que es dinero que puede fluctuar, aunque últimamente vemos una tendencia alcista. Pero en general la puerta de entrada son las criptomonedas estables y después empezamos a ver que se tornan un poco para el lado de comprar Bitcoin y comprar Ethereum», resaltó.

Medida polémica

Hace pocos días, el Gobierno argentino resolvió incluir a las operaciones con criptomonedas entre las que están comprendidas por el gravamen sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, comúnmente denominado impuesto al cheque.

Según Hinz, «en realidad no hay restricciones. No estamos viendo en Argentina que se estén imponiendo restricciones al uso de criptomonedas. De hecho los entes reguladores han salido siempre a decir que son lícitas. Uno en Argentina puede tener criptomonedas y pagar los impuestos por las ganancias de las mismas. En su declaración de bienes personales en AFIP puede hacer pagar impuestos por las mismas. Entonces no hemos tenido ningún problema con los mismos», añadió.

El resultado

La decisión comentada tomó por sorpresa y provocó enojos, máxime en un contexto de fluido contacto entre el ministerio de Economía y la Cámara Argentina de Fintech para elaborar el régimen tributario del plan Transferencias 3.0, con el que se espera una fuerte expansión de los pagos con código QR. Los entendidos aclaran que al mismo tiempo que se sancionaron todas las exenciones necesarias para que ese plan funcione, se decidió gravar las operaciones con criptomonedas.

Pero el consejo permanente es esperar: el impuesto no comenzará a aplicarse hasta que la Afip reglamente ese decreto, ya que su texto dice que el tributo se aplicará «en los términos que defina la normativa aplicable».

Para los expertos, la alícuota del 0,6% que pesará sobre los intercambios en Argentina de fondos vinculados con criptomonedas o monedas digitales es vista como un desincentivo a la operación en blanco que, de aplicarse en todo su alcance, va a fomentar el uso de alternativas P2P que no pasan por cuentas bancarias y que pasan por debajo del radar del organismo recaudador, según arriesgan jugadores del mercado en un primer abordaje del tema.

TARJETA DE DÉBITO

La fintech argentina Lemon lanzó hoy oficialmente al mercado la primera tarjeta para pagar con criptomonedas de la Argentina, que permitirá a sus usuarios utilizarla en todos los comercios del mundo que acepten Visa como medio de pago y recibir en su cuenta un reintegro del 2% del total de las compras que hagan en Bitcoin. El desarrollo funcionará como una extensión de la billetera virtual de Lemon (Lemon Cash) que actualmente permite comprar y vender con pesos media docena de criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Cardano, Theter, Uniswap y DAI) y generar rendimientos en algunas de estas, entre otros usos. «Es un hito muy importante para nosotros. Venimos trabajando hace un año con la idea de facilitar el uso de las criptomonedas y darle una usabilidad en el mundo de hoy. Buscamos acercarle Bitcoin a las personas que aún no se sumaron y sacarles el miedo a lo nuevo, ya que al ir usando la tarjeta van sumando cripto sin necesidad de comprar directamente», explicó Marcelo Cavazzoli, CEO de Lemon.

