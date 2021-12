La escalofriante frase del prestamista detenido a una inquilina para ocultar el brutal femicidio de Nancy Videla

Damián Lezcano Mendoza (31) está detenido por el femicidio de Nancy Beatriz Videla (70) en Ingeniero Budge.

“Cualquier cosita que te pregunten vos no viste nada, no sabes nada y no la conoces”, le dijo Damián Lezcano Mendoza (70) a una de sus inquilinas, quien declaró como testigo en la causa por el femicidio de Nancy Beatriz Videla (31), denunciada como desaparecida y hallada asesinada casi una semana después en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

El testimonio de esta mujer es considerado clave en la investigación, ya que ella alquilaba una de las habitaciones de la casa donde encontraron el cuerpo de la víctima, el mismo lugar donde vivía el principal sospechoso y único detenido hasta el momento.

De acuerdo a lo que le dijo esta testigo al fiscal Marcelo Munilla Lacasa, en una declaración testimonial ocurrida el jueves pasado, cuando encontraron asesinada a Nancy, Lezcano Mendoza intentó encubrir el femicidio a través de distintos engaños y excusas extrañas pese a que ella «nunca le pidió explicaciones».

La mujer indicó que el acusado alquilaba cuatro habitaciónes en el domicilio ubicado en Bucarest al 2531, que ella estaba ahí desde el pasado 10 de noviembre y que acudía a la casa de él a cocinar. En eso estaba el día escuchó sonar «un teléfono celular” que el hombre “tenía escondido arriba de un pequeño techo”.

En la declaración figura que el acusado “tomó” rápidamente el aparato “dándole la espalda” a su inquilina, al tiempo que intentaba silenciarlo “tocando la pantalla varias veces”. “Este es el celular de mi hija que se le olvidó acá”, le dijo Lezcano Mendoza a la testigo, a pesar de que ella no le había preguntado nada. La sospecha de los investigadores es que ese era el celular de Nancy, que hasta el momento no fue encontrado.

Al ser consultada por la víctima, la mujer precisó que “nunca había mantenido diálogo” con ella, pero que sí la conocía porque el sospechoso le «comentó que una chica llamada ‘Nancy’ concurría frecuentemente a la casa a tomar mates con él”.

La declarante también dijo que Lezcano Mendoza le «había mostrado la foto de perfil de ella a través de la plataforma WhatsApp”, donde la tenía agendada entre sus contactos, que le llegó a pedir que lo ayudara a buscarla en redes sociales e incluso consideró que el hombre parecía «obsesionado con ella».

Al enterarse que Nancy estaba desaparecida, la testigo aseguró que “le pedí el teléfono a Lezcano Mendoza, y cuando lo obtuve intenté ubicar la conversación que éste mantenía” con la víctima, pero notó “que la misma estaba borrada, así como también el contacto”.

Otro hecho revelador ocurrió días después, contó la mujer. Ella dijo que vio al acusado abrir la heladera del departamento y “sintió un olor nauseabundo, como si hubiera carne podrida”, y sostuvo que se fue haciendo más fuerte “a medida que los días iban transcurriendo”. En ese sentido, la Justicia cree que esa fue una maniobra para disimular el olor del cadaver.

Nancy Videla, de 31 años, fue asesinada en Ingeniero Budge.

La excavación del pozo en forma de «L», donde luego encontraron el cuerpo, comenzó el lunes siguiente a la desaparición de la chica, señaló la testigo. A ella le dijo «que lo hacía para arreglar una cañería, sin que yo le hubiera preguntado nada al respecto”.

“A vos si te preguntan algo sobre Nancy no digas nada, porque la gente es muy chismosa. Cualquier cosita que te pregunten vos no viste nada, no sabes nada y no la conoces”, le había dicho el constructor y prestamista de 70 años a su inquilina, de acuerdo a la declaración.

Lezcano Mendoza esta imputado por “homicidio agravado por violencia de género” (femicidio) por el asesinato de Videla, a quien habría golpeado y asfixiado, según la autopsia.

Este sábado, por otro lado, el juez en lo Criminal y Correccional 1, Diego Javier Slupski, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del acusado tras evaluar la gravedad del hecho que se le imputa y se declaró incompetente. /Crónica

