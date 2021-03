La escalofriante revelación de Ulises Bueno: “Cuando murió mi hermano con mi madre pensamos en quitarnos la vida”

El cantante contó que la inesperada partida de El Potro afectó terriblemente a toda su familia.

Invitado a Almorzando con Mirtha Legrand, con la conducción de Juana Viale, Ulises Bueno recordó cómo fueron los primeros momentos tras el fallecimiento de su hermano Rodrigo y recordó que en un determinado momento él y su madre, Beatriz Olave, consideraron quitarse la vida.

«Cuando falleció mi hermano con mi madre pensamos en quitarnos la vida. Nos habíamos encerrado en la habitación de un hotel porque la prensa había invadido nuestras vidas de una forma terrible, no sabíamos cómo seguir adelante. Nos propusimos todos quitarnos la vida, yo era chiquito. Mi mamá fue la que lo propuso, no sabía cómo seguir. Fue caótico. Nos hacían nota medios nacionales e internacionales, no estábamos preparados», relató el cantante.

«Ninguna madre está preparada para la muerte de un hijo, pero menos uno que es tan famoso y está en su mejor momento. Fue dolorosísimo. Yo tenía miedo, no quería morirme y dije que había que ponerle el pecho a la situación. Yo me desahogué un montón de veces, después me refugié en el consumo y eso fue terrible porque en vez de valorar a los que tenía alrededor mío me quería hundir con él que no estaba», agregó.

En ese sentido, el joven cantante también contó cómo empezó a consumir drogas: «Cuando tenía 19 años estaba hablando con mi mamá, me dijo algo que no me cayó bien y me fui de mi casa. Me emborraché y una persona me ofreció drogas. Estuve mucho tiempo consumiendo, yo soy muy tímido y la droga me hacía sentir poderoso. Me refugiaba ahí para tomar coraje frente a la vida, después se volvió una enfermedad incontrolable, consumía todos los días y era peligroso. Sin eso no me levantaba de la cama, me desgastaba físicamente, no comía durante tres o cuatro días, llegué a pesar 66 kilos».

«Yo vengo luchando con los tratamientos, empecé a hacerlos a los dos o tres meses desde que arranqué a trabajar. Llevó 17 años luchando con la adicción. Yo empecé a rehabilitarme para poder estar con mi hija», explicó Ulises, quien también describió algunos de los efectos que tuvo en su salud el haber consumido drogas durante tanto tiempo: «Me hice estudios del cerebro y salieron algunas manchas, se me consumieron partes óseas del cráneo, es muy peligroso. Corría un riesgo importante mi vida». /Pronto

