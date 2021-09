La extraña revelación de Juana Viale sobre cómo la ven sus invitados

La nieta de Mirtha Legrand lanzó un comentario peculiar respecto a la impresión que causa en los demás.

Juana Viale sorprendió con una declaración peculiar, una revelación de cómo siente que impacta en los invitados a la mesa de Mirtha Legrand. Una frase que todavía no había esbozado al aire en eltrece, pero que describe una impresión que causa en los comensales.

Claro, más allá que hace mucho tiempo que se calzó el traje de conductora del mítico ciclo, la actriz todavía se encuentra en proceso de aprendizaje de muchos secretos del show, de esos pormenores que hacen a la dinámica del programa.

Todo esto sucedió el sábado a la noche, con una emisión que sorprendió con su tenor menos vinculado a lo estrictamente político o de actualidad, ya que no configuraron la mesa con funcionarios o dirigentes de diferentes arcos.

En la presentación del último invitado de la velada, el periodista Daniel Malnatti, se produjo esta llamativa frase de Juanita. El hombre de Telenoche se mostró algo tímido ante la interacción con Viale, por eso la conductora le expresó: “Es la primera vez que venís conmigo”.

El comunicador aceptó que se trataba de una situación diferente para él: “Sí, es cierto, vine con tu abuela un par de veces”. Y luego hablaron un poco del hecho de inseguridad que sufrió Malnatti recientemente, como víctima de un violento robo.

Al percibir el nerviosismo de su invitado, Juana se animó a revelar lo que puede generar en las personas que saluda por primera vez: “La gente me tiene miedo cuando no me conoce, eso es medio Mirtha Legrand. “¿Viste cuando llegan la primera vez? Piensan: ¿qué hago, qué digo, cómo me comporto?”. /Paparazzi

