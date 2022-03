La familia del Kun Agüero se mudó a un country porque «estaban buscando a mis hermanas para secuestrarlas»

Send an email

El Kun Agüero no tiene a vivir en la Argentina por la inseguridad.

El Kun Agüero confesó que su decisión de vivir en otro país tiene que ver con la inseguridad en la Argentina, incluso mencionó que su familia se mudó a un barrio privado por el mismo motivo.

“No voy a vivir en la Argentina no por no pagar el patrimonio, yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados”, manifestó el exfutbolista en un diálogo con Gonzalo Banzas en Twitch.

En ese marco, relacionó su postura sobre la inseguridad del país con su propia familia y narró el dramático hecho que vivió con sus seres queridos y que fue la causa de tomar la decisión de que ellos se muden a un barrio privado.

“Si quieren que yo diga por qué mi familia fue a vivir a un barrio cerrado hace diez años es porque en ese momento estaba de moda el tema de los secuestros. Yo por suerte tengo bastante contactos y me dijeron que estaban buscando a alguna de mis hermanas”, explicó el Kun, respecto a la espantosa información se recibió sobre su familia y que desencadenó en la decisión de incentivarlos a conseguir una vivienda con más seguridad en un country..

Sobre su elección de residir en el exterior, el exfutbolista reveló: “Claramente me fui. Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste cómo son los pendejos”.

Y añadió: “Cuando te pasa algo, la que sufre es la familia que está con los huevos en la garganta”.

El Kun Agüero estuvo en el ojo de la tormenta las últimas semanas por sus declaraciones sobre el pago del impuesto al patrimonio.

Pero el exfutbolista dejó en claro que su decisión de no vivir en la Argentina es que “no me siento seguro” y no por “pagar el patrimonio”. /Radio Mitre

