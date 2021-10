La fulminante frase de Dalma tras el escándalo con la novia cubana de Diego: “Cada uno siente el Maradona que se merece”

La difusión de la entrevista que brindó Mavys Álvarez en televisión no para de tener repercusiones en el mundo del espectáculo y, sobre todo, entre dos de las hijas que Diego Maradona tuvo con Claudia Villafañe. Ahora, fue la propia Dalma Maradona quién se pronunció a través de las redes sociales.

Es que la mujer cubana, que ahora tiene 41 años, aseguró que mantuvo una relación con el DIEZ, durante cinco años, mientras el exfutbolista estaba viviendo en la isla para realizar un tratamiento de rehabilitación. Según las declaraciones de Álvarez, en ese entonces, ella era menor de edad, tenía 16 años y se volvió adicta al alcohol por influencia del propio Maradona.

El posteo de Dalma Maradona en Instagram.

“Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece”, es contundente respuesta que publicó Dalma Maradona, a través de una storie de Instagram, con letras claras y con fondo oscuro, tras el revuelo que provocaron las declaraciones de la mujer, que aseguró haber mantenido esta relación sentimental con el astro del fútbol, cuando ella era menor de edad.

Sobre las declaraciones a las que Dalma Maradona reaccionó, tratan exactamente sobre la dura experiencia que, Álvarez, vivió al lado del DIEZ: “Diego me llevó a la droga, cuando tenía 16 años, no había cumplido los 17, recordó la mujer. “En varias ocasiones él trató, estábamos en la habitación y él me insistía. Al principio no, al principio me decía que si lo tocaba, que me mataba”, añadió la exnovia cubana.

Tras esa declaración, Álvarez confesó: “Después de un tiempo sí, como que se sintió solo y no le gustaba hacerlo solo. Entonces insistió mucho, mucho, mucho, todos los días.”, reveló la mujer. “Hasta que llegó un punto en que sí, lo probé con tal de que me dejara tranquila”, remarcó sobre su controversial relación que tuvo con Maradona, sobre la que existen muchas fotos que lo prueban. Fuente: radio mitre

