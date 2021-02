La historia conmovedora del soldado estadounidense que se trajo un perro callejero que conoció en Afganistán

Send an email

Denver Hansen trajo al perro callejero que conoció en Afganistán. Foto: Instagram

Denver Hansen es un joven estadounidense que, como muchos en aquel país, debió cumplir tareas en Oriente medio. Con 25 años, en 2020 le tocó pasar la pandemia de coronavirus en un lugar que jamás imaginó: el desierto de Afganistán. Altísimas temperaturas, mucha humedad y una gran cantidad de trabajos físicos, hicieron que este muchacho fuera tal vez el único que rogaba por pasar algún rato encerrado en casa, como el resto. Sin embargo, mientras cumplía sus aquellas duras tareas, se hizo amigo de un perro que se volvió un amigo fiel.

Solo, aburrido y golpeado por el calor, la simpática mascota que compartía aquella soledad del desierto se acercó a Denver por pura curiosidad. Lo hizo una vez, mientras el joven realizaba su recorrida diaria. Al día siguiente, cuando lo vio pasar, el perro callejero de nuevo se acercó y rápidamente se convirtió en una rutina que ambos terminaron disfrutando.

«En enero del 2020 me mandaron al desierto. Mientras estaba allí conocí a este simpático amigo», contó el joven en un video que se viralizó en TikTok e Instagram. El me venía a buscar cada día en mi caminata desde el lugar en el que trabajaba hasta mi casa».

Estaba claro que aquel perro, al que llamó Sampson, no era como los otros animales. Es que no solo lo acompañaba en su regreso a casa, sino que siempre que se encontraban, el simpático can se unía a las patrullas del soldado y a sus paseos por el cuartel, a pesar de que Denver tenía prohibido interactuar con él por riesgo de enfermedad y lesiones.

Después de un duro año de trabajo marcado por la pandemia, Denver tuvo que regresar a casa y entonces llegó la duda sobre qué hacer con este perro. Estaba abandonado en Afganistán y se había vuelto un compañero inseparable, así que el joven no lo pensó demasiado.

Dejarlo allí no era una opción para Denver, así que comenzó las gestiones para llevar a cabo el traslado de su mejor amigo a los Estados Unidos. Primero averiguó cuáles eran las posibilidades de mover al animal en una zona en constante tensión.

En cuanto supo que podía hacer algo para rescatarlo, el joven soldado comenzó su misión particular de llevar al cachorro a casa. «Sabía que tenía que encontrar una manera para poder traerlo nuevamente a casa», señaló el soldado.

«Con la ayuda de algunas personas realmente increíbles, encontré un refugio que podía realizar el traslado del perro. Contra todos los pronósticos y complicaciones y en medio de una pandemia global pusimos el plan de rescate en marcha», recordó el joven con gran orgullo.

Finalmente, tras varias semanas de mucho esfuerzo y cuidado, Sampson y Denver pudieron reunirse de nuevo en territorio estadounidense y esta vez gozando de la compañía y las caricias del otro.

«Fueron 10 meses de mucho esfuerzo, 15 horas de vuelo y 14 horas manejando en la ruta, pero Sampson ya está en casa. La misión: ’traer a Sampson a Estados Unidos’ probablemente sea el mayor logro de mi vida», completó Denver que se muestra constantemente en las redes sociales con su ladero inseparable. /Clarín

