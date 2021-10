Send an email

La insólita entrevista que Alberto Fernández le hizo a L-Gante: “A, B, C, D, eso lo vi, no es una boludez”

L-Gante visitó al Presidente

A través de su canal oficial en Youtube, el Presidente compartió un encuentro exclusivo con el trapero L-Gante que había anunciado en este domingo a través de su cuenta de Twitter. En una placa negra de advertencia, el mandatario acara que fue una «charla franca y sincera, despojada de formalismos». Pareció más bien una entrevista en el que Alberto Fernández festejó el video del abecedario que grabara L-Gante: «A, B, C, D, ese lo vi, no fue una boludez. Hasta a mí se me pegó», le festejó.

«Ayer lo recibí a Elián, L-Gante. Un joven talentoso y muy comprometido con la realidad de la juventud en Argentina. Habíamos quedado en vernos y esperé a que pasaran las elecciones para poder conversar con él sin que la disputa electoral enturbiara el diálogo», se leyó en el comienzo de la transmisión, en letras blancas sobre fondo negro, como un mensaje en primera persona de Fernández.

Siguió el Presidente, en sus letras de molde. «Quería escucharlo. Me importaba su mirada sobre el presente. Sé muy bien cómo lo valoran sus millones de seguidores», agregó antes de que se escuchara el jingle introductorio y la voz del cantante diciendo «L-gante keloké».

La charla-entrevista fue grabada este sábado, en la Quinta de Olivos y allí estuvieron atentas Fabiola Yañez, la primera dama embarazada y Micaela Báez, la mujer del cantante con su bebé Jamaica, de pocos días de nacida.

En la reunión, compartieron una charla con algunas temáticas que resultaron predecibles dado a las publicaciones que había hecho Fernández horas antes del estreno del video.

En los adelantos, publicó un primer corto anunciando la entrevista con imágenes musicalizadas y sin audio de diálogos donde se lo muestra acompañado de la primera dama conociendo a la hija del cantante.

Minutos más tarde, compartió un fragmento de la charla con el hashtag «L-Gante con Alberto» en el que el Presidente le pide al trapero que lo tutee mientras el músico le cuenta que lo escuchó hace días en una entrevista hablando sobre planes sociales.

