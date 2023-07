Send an email

Un sol a pleno acompañó una tarde de charla, debate y mateada en la que los candidatos a diputado nacional, Ismael Bordagaray, y a senadora nacional, Luz Santángelo Carrizo, de “Unión por la Patria” (UxP) compartieron el mensaje de defensa de un país con posibilidades, de los derechos conquistados, de los valores y principios. Además pidieron militar la boleta completa de Unión por la Patria en los barrios, y el acompañamiento en las urnas a la fórmula presidencial Sergio Massa- Agustín Rossi.

La actividad se concretó en el patio del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la Provincia y contó con la participación de referentes de movimientos sociales y políticos, de integrantes de roperitos comunitarios y de dirigentes barriales y sindicales.

En principio tomó la palabra Bordagaray, quien puntualizó que “nos estamos preparando para lo que será una batalla muy fuerte a nivel país, donde tendremos que luchar contra un enemigo poderoso que quiere volver después de un fracaso estrepitoso en el gobierno, después de habernos dejado un país colapsado”.

En el mismo sentido señaló: “A veces no nos damos cuenta de lo que heredamos. Nosotros llegamos al gobierno con una inflación de más del 50 por ciento y con una deuda que nos condiciona. Acá todos somos parte de la clase trabajadora, obrera, del sector de la economía informal que la oposición no tiene en cuenta. A ellos no les interesa si hay posibilidades de educarse en la universidad pública, en un profesorado, tampoco les interesa la atención sanitaria”.

Y continuó: “La movilidad social ascendente únicamente se generó en nuestro país a través del peronismo, no hubo otra fuerza política que la haya fomentado y sigue siendo así. El peronismo es el que actúa para que cada uno de nosotros tenga un futuro un poco mejor”.

En la oportunidad el candidato llamó a la dirigencia barrial y a los referentes sociales y políticos “a militar con sus familias y amigos, a replicar el mensaje de Unión por la Patria de que no podemos retroceder porque el país nos necesita. El voto no es por un candidato determinado sino por un modelo con desarrollo, inclusivo, que nos permita cumplir nuestros sueños y siga siendo el lugar donde elegimos vivir”.

Finalmente resaltó la figura de “los candidatos y candidatas que componen la lista de Unión por la Patria a nivel local, quienes conjugan la experiencia, la juventud, los movimientos sociales, las comunidades del interior y de la Capital”.

Y añadió que “la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi tiene fortaleza. Hay un proceso de unidad muy importante, tenemos un gobernador que trabajó muchísimo para que esto sucediera. Ricardo Quintela fue el primero que pidió calma y unidad, y que planteó la necesidad de lograr una fórmula que fuera altamente competitiva respetando el pensamiento de la mayoría”.

A su turno Santángelo Carrizo subrayó la importancia “de tomar conciencia de la realidad y de estar cerca de la gente, entendiendo la militancia desde ese lugar”.

“Unión por la Patria es el resultado de un trabajo que viene desarrollando el gobernador Quintela y que no tiene que ver con los intereses personales, sino una construcción colectiva. Y acá es importante recalcar que la oposición no acompaña el proceso de desarrollo que venimos teniendo. Hoy en nuestra provincia se discutirán en la Convención Constituyente derechos que debemos defender”, dijo.

Al respecto la candidata consideró que “La Rioja está en el foco nacional, están siendo observadas las figuras de Ricardo (Quintela), de Ismael, de los demás candidatos y candidatas que estamos acompañando. Creo que eso pocas veces sucedió, y esto se debe a que las cosas se hicieron bien”.

En la ocasión recordó que “las consignas a trabajar están definidas, son la unidad, la lealtad, la escucha de la gente, la institucionalidad, el debate. Debemos representar al peronismo en carne propia”.

Para cerrar ambos candidatos invitaron a los presentes a vivir una fiesta federal y de la democracia este viernes 28 de julio, en el Estadio Superdomo, con la llegada de la fórmula presidencial de UxP Massa-Rossi.