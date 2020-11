La Municipalidad adhiere a la propuesta de la ONU para erradicar la violencia de genero

Send an email

La intendenta de la Capital firmó el convenio para adherir a los 16 días de activismo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas. Desde hoy, día en el que se conmemora la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, hasta el 10 de diciembre, la Municipalidad de La Rioja desplegará una agenda con intervenciones, capacitaciones y actividades, para visibilizar, concientizar y erradicar toda forma de violencia contra mujeres y niñas.

Durante la mañana de hoy la intendenta Inés Brizuela y Doria rubricó el decreto a través del cual, el Municipio de La Rioja adhirió a la campaña 16 días de Activismo, que impulsó la ONU, en el marco del Día Mundial de Eliminación de la Violencia contra Mujeres, que propone la realización de actividades afines, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos. Este llamado a la acción se llevará a cabo a partir de este año hasta el 2030. Acompañaron las secretarias de Gobierno y Legal y Técnica, Teresita Luna y Cristina Salzwedel; la directora General de Políticas de Género, Carolina Figueroa, demás funcionarias y trabajadoras del Gabinete.

«Nos vamos a plegar lo que propuso la ONU, vamos a ser activistas contra la violencia hacia las mujeres. Es el momento y la oportunidad para hacerlo y para que sepan que no estamos solas y que no nos callamos más», expresó la mandataria Municipal al rubricar el decreto.

Luego, ratificó la perspectiva de género en su gestión y garantizó que se trabajará desde todos los ámbitos, con el compromiso inclaudicable de avanzar hacia la igualdad y eliminar la violencia. «Esta intendenta y todo su equipo va a trabajar para que no haya ningún tipo de violencia. Hay muchas formas de violencia que están tan arraigadas que no las percibimos, es parecido a lo que nos ha pasado como pueblo, donde nos dijeron que tenemos que resignarnos», manifestó la Intendenta, al mismo tiempo que añadió: «tuvimos hace poco una muestra del precio que hay que pagar cuando la vieja política usa de sus herramientas para seguir apañando la violencia. No vamos a especular, lo que haya que perder se perderá, pero será una batalla ganada en favor del género y de nosotras las mujeres».

La secretaria de Gobierno Teresita Luna ponderó el hecho histórico de que el departamento más importante de la provincia, sea gobernado por una mujer. En ese contexto, se refirió a la violencia política que se ejerce sobre las mujeres, manifestando que «es la inequidad que vivimos las mujeres para acceder a la política. Cuando llega una mujer a la política, cuando es elegida por el voto popular, también tiene que luchar porque no se mide con la misma vara a un hombre que hace política que a una mujer que hace política. Por eso necesitamos a muchas mujeres haciendo política».

En tanto que la secretaria Legal y Técnica, Cristina Salzwedel, explicó que el Gobierno local adhirió a los 16 días de activismo, para visibilizar la violencia en contra de las mujeres y trabajar para erradicarla. Asimismo, invitó a todas las trabajadoras a sumarse a estas acciones, con un sentido solidario y de acompañamiento mutuo: «de eso se trata la sororidad, de que ayudemos, nos acompañemos y entre todas erradiquemos la violencia en contra de las mujeres», expresó.

La directora General de Políticas de Género, Carolina Figueroa se refirió al programa que se llevará a cabo desde hoy hasta el 10 de diciembre. Detalló que se desarrollan charlas y debates, muestras artísticas y obras teatrales, que podrán verse tanto en el ámbito virtual como presencial. También brindarán capacitaciones de género dirigidas a las y los trabajadores de la Comuna y se instalará una mesa de consulta y asesoramiento en la plaza principal, a cargo del equipo de acompañamiento de la Dirección de Políticas de Género, que brindará información sobre las leyes, derechos y políticas de acompañamiento.