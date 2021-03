La Nación lanzó línea para financiar proyectos que beneficia a Cerdo de los Llanos

Send an email

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, junto al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, anunciaron una nueva línea de inversión productiva para proyectos estratégicos que impulsen las cadenas de valor provinciales por un monto total de $1.000 millones y tasas bonificadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Una de las solicitudes que se recibió es la del proyecto de la empresa “Cerdo de los Llanos” S.A.U. de La Rioja, por un total de $193.760.000 que estarán destinados a aumentar su capacidad productiva.

“Tenemos proyectos productivos en distintas provincias y los estamos trabajando con el BICE, que es el apoyo de la banca pública porque entendemos que si hay un proyecto productivo transformador tiene que haber industrialización y agregar valor en origen para cambiarle la fisonomía productiva y territorial a la Argentina”, afirmó el ministro Kulfas.

Durante la presentación, de la cual participaron de manera remota ministros de Producción de distintas provincias, recordó que “en el inicio de nuestro gobierno las PyMEs se financiaban con tasas de interés por encima del 80%, algo inviable. No existe proyecto productivo que se pueda realizar con tasas tan altas. Pusimos en marcha líneas de financiamiento con tasas subsidiadas para viabilizar el mayor proceso de inclusión financiera de las PyMEs en mucho tiempo”. Y resaltó que este camino “es un trabajo que tenemos que realizar con toda la banca, no solo la pública. Son los bancos los que tienen que garantizar que el financiamiento les llegue a los sectores productivos y de esa manera retroalimentar esa rueda virtuosa. Vamos a seguir trabajando para que los bancos estén al servicio de la producción y no al revés”.

Por último, el ministro subrayó que “el desarrollo productivo de esta década será más federal, con más presencia en las economías regionales y provinciales, con mayor salida exportadora y, sobre todo, con más trabajo argentino”, y convocó a las provincias a “trabajar en equipo” para que cada proyecto productivo regional acceda a “financiamiento adecuado, barato, accesible y que nos permita poner entre todos a la Argentina de pie”.

Por su parte, De Mendiguren afirmó que “en la etapa más difícil de la pandemia este Ministerio, encabezado por Matías Kulfas, fue una pieza clave en el mayor rescate del sector público al privado del que tengamos memoria. Ahora nos toca consolidar el crecimiento y proyectarlo al desarrollo sostenible. En el BICE estamos para hacer un aporte concreto a que se cumplan los objetivos de política pública desde el financiamiento productivo, y esta línea es un ejemplo de eso».

El proyecto de “Cerdo de los Llanos”

La Línea de Inversión Productiva para Proyectos Estratégicos de Empresas Productivas Provinciales financiará créditos de entre $70 millones y $250 millones para inversiones de empresas que cuenten con participación de alguna jurisdicción estatal y que generen nuevos puestos de trabajo, aumenten las exportaciones o promuevan la sustitución de importaciones.

Los préstamos, destinados a proyectos de los sectores industrial, agroindustrial y servicios industriales, tienen un plazo de hasta 7 años, incluido el periodo de gracia de hasta 24 meses, y contarán con una tasa BADLAR-4% durante los primeros 60 meses y una tasa BADLAR+6%, durante los últimos dos años.

En ese marco, la primera solicitud que se recibió es la del proyecto de la empresa “Cerdo de los Llanos” S.A.U. de la Provincia de La Rioja, por un total de $193.760.000 que estarán destinados a aumentar la capacidad productiva, mejorar sus líneas de producción y construir nuevas cámaras frigoríficas dentro de la granja.

Al respecto el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, quien participó del lanzamiento de la línea junto a la presidenta de Cerdos de los Llanos SAU, Laura Vergara, expresó que “esta empresa genera fuentes de empleo directo en el sector industrial, siendo referente en una actividad económica con gran potencial a nivel regional como es la cría y faena de porcinos”.

Asimismo, dijo que “mediante la aplicación de la innovación en sus procesos productivos asegura la mejora continua y altos estándares de calidad de sus productos, los cuales son reconocidos por su seguridad alimentaria y accesibilidad”.

Trámite de elegibilidad

Para acceder al crédito, las empresas con participación estatal deberán completar, a través de la plataforma online Trámites a Distancia (TAD), un certificado de elegibilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo que analizará si el proyecto a financiar involucra Impacto en exportaciones/sustitución de importaciones; Incorporación de empleo; Incorporación de tecnología, I+D; Desarrollo de proveedores locales; Perspectiva de género; Impacto Local y/o Regional y/o Cuidado del medioambiente/incorporación o impulso a energías renovables. El trámite de elegibilidad puede gestionarse en paralelo a la solicitud en el BICE, pero no es vinculante.

Share this: Twitter

Facebook