La oposición responsabilizó al Quintelismo por los hechos de violencia

La apoderada de la alianza “Vamos La Rioja” Cristina Salzwedel presentó ante la Policía Federal la denuncia por dos hechos de violencia y vandalismo que se registraron en esta semana y que dejó a dos mujeres violentadas, incluida Salzwedel.

La Presidenta del Comité Capital del Partido Radical especificó que el viernes pasado, una cuadrilla que se encarga de hacer pintadas para el oficialismo provincial, rompió carteles y vandalizó pintadas del partido opositor, además agredieron a Maria Ferreira, militante de Vamos La Rioja que intentó impedir que perpetrarán el hecho. Ferreira fue agredida con un fierro en su cuerpo, dejándole lesiones en su brazo.

Este martes por la tarde, se registró el segundo hecho cuando la misma cuadrilla intentó borrar un mural ubicado por calle Santa Fe. En el lugar Salzwedel se presentó para impedir que se cometa el vandalismo, pero fue agredida con pintura cuando se puso en frente de dichas personas.

Sobre este último comentó “iba en mi auto, me bajé al ver que la misma cuadrilla que estaba pintando a metros un mural del Frente de Todos vandalizaba un mural de nuestro espacio, les dije que lo que hacían es un delito y no me quisieron escuchar, me puse en frente para que no sigan manchando el mural, me tiraron pintura encima, llamé a la policía para que se haga cargo de la situación, pero sólo tomó los nombres de las personas, hoy por la mañana iniciamos las acciones legales correspondientes”.

Además, la letrada especificó “ese mismo día por la mañana tuvimos una audiencia con la Junta Electoral Nacional, a pedido mío, nos llamaron a todos a una instancia de dialogo y de respetar las expresiones políticas y democráticas. Cinco horas después me toca vivir en carne propia esta sensación de que ellos atropellan con todo, me pintaron la ropa cuando me pare frente al mural, no les importa nada”.

“Hoy no me paso nada grave y maría se está recuperando, pero no sabemos dónde va desembocar todo esto, va creciendo y faltan 20 días para las elecciones” finalizó.

