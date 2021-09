La perturbadora predicción de Carl Sagan sobre el futuro de la humanidad

En un libro de su autoría, el reconocido astrofísico y presentador de la serie Cosmos, Carl Sagan, pintó un sombrío panorama sobre la sociedad.

Un texto del cosmólogo y divulgador Carl Sagan escrito hace más de 25 años comenzó a circular en las redes sociales debido a que muchos usuarios lo interpretaron como una “predicción” de la actualidad.

Se trata de un pasaje de su libro The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, (El mundo embrujado por los demonios: la ciencia como una vela en la oscuridad, en español) en el que el comunicador científico, conocido por la serie Cosmos, menciona una sociedad distópica en la que habrá división y grietas, confusión y desconfianza en las autoridades.

La obra fue publicada por primera vez en 1995, un año antes de que Sagan falleciera, y el pasaje citado está en la página 25: “La ciencia es más que un cuerpo de conocimientos; es una forma de pensar. Tengo un presentimiento de un Estados Unidos en la época de mis hijos o nietos, cuando Estados Unidos sea una economía de servicios e información; cuando casi todas las industrias manufactureras clave se hayan ido a otros países; cuando unos poderes tecnológicos asombrosos están en manos de unos pocos, y nadie que represente el interés público puede siquiera comprender los problemas; cuando la gente haya perdido la capacidad de establecer sus propias agendas o cuestionar con conocimiento a las autoridades; cuando, aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, nuestras facultades críticas en decadencia, incapaces de distinguir entre lo que se siente bien y lo que es verdad, nos deslizamos, casi sin darnos cuenta, de vuelta a la superstición y la oscuridad”.

En ese mismo capítulo, según informa el portal Gizmodo, Sagan detalla que ese año la película más alquilada en VHS había sido Tonto y retonto y que los dibujos Beavis and Butthead eran muy populares en la televisión, dando a entender que había una decadencia en la sociedad y en los medios de comunicación y entretenimiento.

El pasaje de Sagan fue analizado en perspectiva y cobró relevancia en un clima actual de desinformación y temor en plena pandemia por coronavirus.

Las “predicciones” de Stephen Hawking

Otro astrofísico y divulgador científico famoso, Stephen Hawking (fallecido en 2018) también realizó interesantes predicciones que cobran relevancia durante la pandemia de coronavirus.

En 2001, el británico dio una entrevista al diario The Telegraph en la que pronosticaba que sería un virus con efectos altamente mortales para los seres humanos lo que provocaría el final de nuestra especie, y no una bomba atómica.

En esa ocasión, el experto, que falleció el 14 de marzo de 2018, aseguró que estaba “más preocupado, a largo plazo, por la biología que por las armas nucleares”. Hawking consideraba que el fin de la humanidad podría ser consecuencia de una gran pandemia y de la creación “accidental o voluntaria” de un virus que destruyera la vida como la conocemos.

Pero no solo los agentes infecciosos preocupaban al cosmólogo.

De acuerdo a su razonamiento, nuestra especie podría ser víctima de una catástrofe a nivel de extinción, tarde o temprano, según informó BBC.

Entre las amenazas potenciales, el astrofísico enumeró: inteligencia artificial, cambio climático, virus transgénicos y guerra nuclear. /La Nación

