La postura que adoptas al dormir afecta a tu salud

Send an email

Nos pasamos durmiendo de 20 a 25 años, es decir, una tercera parte de nuestras vidas. Teniendo en cuenta que para ver la tele usamos cinco años y para las redes sociales nueve, por poner algunos ejemplos, parece que abrazar a Morfeo es un acto vital en nuestra vida diaria, por lo que es buena idea hacerlo bien. Seguro que en más de una ocasión te has levantado con la espalda y el cuello hechos papilla o como si en lugar de ocho horas hubieras dormido tres. ¿Tiene algo que ver con tu postura?

Una reciente foto en Twitter que se ha hecho viral ha conseguido que los usuarios de todo el mundo comparen y elijan cuál es la mejor postura para dormir. El cuadro muestra 18 opciones diferentes, que van desde dormir boca arriba a estar completamente acurrucado y abrazado a tu almohada como si fueran a quitártela. Sin duda, la postura 13 es la más peculiar, ¿cuál es la tuya?

No es una cuestión baladí. Un estudio reciente de la Universidad Stony Brook examinó cómo la posición del sueño puede afectar al cerebro y descubrió que dormir de lado puede ser lo mejor para la salud. La investigación se hizo con ratones y descubrieron que esta postura puede ayudar a eliminar los desechos del cerebro. “Estos estudios son muy importantes porque ayudan a arrojar luz sobre los mecanismos subyacentes para que podamos entender la fisiología del sueño”, cuenta la doctora Carol Ash, directora de medicina del sueño en el Meridian Health de Nueva Jersey, en ‘Today’. “Los cambios en el comportamiento se convierten en una forma de intervenir y detener incluso el proceso de demencia antes de que comience”, apunta.

Dormir siempre del lado izquierdo produce un sinfín de ventajas: te sentirás más descansado, no roncarás y además mejorará tu circulación

Millones de personas en todo el mundo sufren insomnio crónico. Esto contribuye a muchos problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y la mencionada demencia. Por ello son tan importantes estas investigaciones.

Ahora bien, ¿cómo duermes tú y qué indica tu postura?

De lado

Es la mejor opción, así que enhorabuena. Dormir de lado abre las vías respiratorias y mejora el flujo del aire, y si estás embarazada deberías considerar hacerlo siempre en el lado izquierdo, porque aumenta el flujo de sangre al útero. Los estudios aseguran, además, que dormir así es mucho más saludable y que te sentirás mejor a la mañana siguiente: impedirá que ronques, que tengas acidez y además mejorará tu circulación. Siempre puedes entrenarte para ello.

Boca arriba

Suelen dormir de esta manera las personas con apnea del sueño, enfermedad cardíaca, reflujo ácido o problemas para tragar. Cuando duermes así distribuyes el peso de manera más uniforme, y si tienes dolores de espalda puede ser una gran solución: mejora la alineación de la espina dorsal y el cuello. A veces, colocar una almohada debajo o entre las rodillas puede ayudarte a mantener la curvatura natural de la columna.

Sin embargo, si eres proclive a tener parálisis del sueño, puede que no sea tu mejor postura. Surge de un sueño interrumpido en fase REM, aquella en la que se da el movimiento ocular rápido y en la que los sueños se manifiestan con mayor intensidad. Se trata de un periodo transitorio para el movimiento voluntario en el inicio del sueño o al despertar. Dura poco, apenas unos minutos, los cuales pasan lentos ya que aquel que la sufre no puede moverse ni abrir los ojos y está cargado de terror. Muchos expertos ven el estrés y la ansiedad como una de las causas, así como un horario del sueño alterado, y también suele achacarse a la postura este problema que, aunque molesto, no es peligroso.

Boca abajo

A estos durmientes también se les conoce como ‘estomacales’. Esta postura, desgraciadamente, no produce ningún beneficio, y de hecho si tienes problemas de salud o respiración, puede llegar a ser un problema, pero si es la posición que te produce un mejor descanso, adelante con ella. Fuente: radiosantiago.cl

Share this: Twitter

Facebook