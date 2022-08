La provincia de La Rioja tendrá su Ley de Salud Digital en poco tiempo

Send an email

En el marco del Plan Provincial de Salud, el ministro de Salud Juan Carlos Vergara junto a las autoridades de la cartera, mantuvieron una reunión de trabajo con diputados provinciales, para dialogar sobre los ejes centrales del ante proyecto de Ley de Salud Digital que modernizará y brindará eficiencia al sistema sanitario provincial.

La reunión se llevó a cabo en el salón auditorio del Ministerio de Salud, donde se pudo exponer la actual situación sanitaria y fundamentar la necesidad de contar con una ley de Salud Digital, que tendrá como principal protagonista al paciente y priorizará la mejora de la calidad y eficiencia en la atención.

En este sentido el ministro de Salud Juan Carlos Vergara, explicó que, para continuar fortaleciendo el sistema sanitario de manera eficiente, “se necesitan herramientas digitales y una normativa que acompañe ese profundo cambio. Hay que desarrollar una red de salud que es hacia dónde vamos, teniendo herramientas para compartir los datos que se traducen en información y en tomar las mejores decisiones. La ley de Salud Digital es uno de los principales ejes de transformación del sistema de salud” sintetizó el ministro.

“La salud digital no requiere solo de computadoras, hoy tenemos que avanzar sobre una historia clínica digital que sea desplegada en toda la provincia y en todos los niveles de atención. Quien va a un CAPS o va a un hospital del interior, no tiene que repetir los mismos estudios cuando va a otro lugar, tiene que poder acceder al sistema cuidando los datos del paciente, para evitar incluso traslados de pacientes que pueden tener una respuesta en su lugar de origen” remarcó Vergara, haciendo hincapié en que esto significa un cambio en todo el sistema sanitario, no solo en la salud pública sino también la parte privada y obras sociales.

Asimismo, sostuvo que “una vez que se elabore la ley y se promulgue, estaremos en el inicio de muchas cuestiones. El Plan Provincial de Salud tiene una mirada de transformación a largo plazo y prevé capacitaciones para adaptar cada lugar al uso de la tecnología, evaluando además la conectividad en los diferentes puntos de la provincia”, dijo el ministro.

Tere Madera: “Esta ley permitirá constituir nuevos derechos”

Tras la reunión, la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera, expresó: “Me alegro por esta iniciativa, esto es un avance para seguir apostando a la salud por una fuerte decisión del gobernador Ricardo Quintela. Se ha notado un cambio en estos dos últimos años y no podemos dejar de trabajar para continuar mejorando la salud de la provincia”.

“Tenemos que prepararnos para eliminar las brechas tecnológicas y seguir avanzando; las tele-consultas hoy son una herramienta diaria al igual que las recetas digitales, la ley de salud digital es un adelanto importante y es momento de poder trabajarlo, trabajar en una historia clínica que nos acerque y que sea propiedad de las personas, además del ahorro que podemos producir dentro del propio sistema sanitario, es un avance para que las personas en cada punto de la provincia reciban una atención de calidad y no se sientan aisladas”, remarcó.

La legisladora señaló que las herramientas de salud digital permitirán que los médicos “tengan la interacción con profesionales específicos y realizar diagnósticos certeros. Esta ley viene a sumar por donde la miremos, por eso vamos a acompañar en la difusión y el trabajo de las comisiones, para otorgar más derechos para los ciudadanos de la provincia, estamos en el camino correcto” agregó.

Santander: “Estamos generando nuevos derechos para las personas”

El presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Juan Carlos Santander manifestó que el bloque justicialista acompaña firmemente la decisión de poder garantizar el acceso a la salud a los riojanos y riojanas. “Creo que también estamos generando nuevos derechos para las personas en cuanto a lo sanitario; este es un proyecto superador y vamos a tener un salto de calidad enorme en la provincia”, detalló.

“Tiene que ver con la Salud Digital, un proyecto que mira 10 años adelante, con el compromiso de poder achicar asimetrías, de mejorar los accesos de todos los riojanos a la salud, y también achicar gastos en la salud pública”, agregó.

En la reunión participaron el ministro de Salud Juan Carlos Vergara, los secretarios de Salud Marcia Ticac, Roberto Menem y Gonzalo Calvo, la vicepresidenta primera de la cámara, Tere Madera, el presidente de la comisión de Salud de Diputados, Juanqui Santander, y el bloque justicialista de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...