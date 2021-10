La provincia no se hará cargo de los 800 nombramientos de los PEM Municipales

La Provincia seguirá cumpliendo con la Coparticipación tal cual corresponde. La Intendencia de la Capital es la responsable de pagar los sueldos y deberá responder por las decisiones tomadas con sus empleados.

El Ejecutivo Provincial mediante equipos técnicos legales y económicos puso en conocimiento los mecanismos jurídicos y financieros que marcan la relación con los municipios, esto ante la situación que se está dando con el Municipio de Capital por la designación de personal sin contar con las partidas presupuestarias para afrontar esos gastos. «Llama la atención que lo hagan justo en medio de un proceso electoral, lo que deja claro que busca el conflicto «, indicó Miguel Zarate, asesor General de Gobierno.

En ese sentido Zárate señaló además que “el régimen legal que tenemos en materia de coparticipación de impuestos y de agentes públicos, principios elementales que el municipio de Capital está desconociendo literalmente o si no lo desconoce, es porque tomó una decisión netamente electoralista con estas últimas designaciones que se efectuaron en estos últimos tres meses”.

Precisó que “la forma federal de gobierno es clara en este sentido y tanto la Nación como la Provincia, coparticipan la recaudación en materia de impuestos a sus municipios y el Gobierno de La Rioja cumple en tiempo y en forma con absolutamente todos los municipios de todos los Departamentos con la transferencia de Fondos Coparticipables y extracoparticipables, de los cuales la Capital no es la excepción”.

El asesor General del Gobierno consideró que las designaciones realizadas por la Intendenta “son acciones irresponsables porque el Municipio debió prever los recursos con los que hará frente a estos pagos de los salarios de trabajadores, cuyas designaciones rondan las 800. La falta de previsión presupuestaria que no es imputable al Gobierno de la Provincia de La Rioja, el empleador, en este caso, es el Municipio de Capital quien hace las designaciones y liquida el salario de estos trabajadores. La norma que rige en la materia impone claramente deberes de expresa observancia por parte de las autoridades municipales y esto tiene que ver con que no se pueden producir modificaciones en la planta del personal de la administración municipal sino está previsto en su Ordenanza presupuestaria”.

“La Ley de Coparticipación prevé una serie de elementos que hay que observar antes de producirse estas designaciones entre las cuales –dijo- está la autorización del Gobierno de la Provincia para que puedan tener validez y esto es así porque se debe prever la existencia de fondos para que estos trabajadores puedan cobrar en tiempo y en forma sus haberes”.

Destacó que, por el contrario, el gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, “viene tomando decisiones responsables con la previsión financiera correspondiente para la designación de los trabajadores que al momento de asumir esta gestión se encontraban en situación de precarización laboral, todos los agentes de la provincia entre los que están incluidos los trabajadores municipales, serán contemplados y abarcados por esta decisión política, como ya se viene ejecutando en toda la provincia”.

En tanto que el ministro de Hacienda, Jorge Quintero, mencionó que “la provincia no liquida los sueldos del Municipio Capital, solamente transfiere lo que le corresponde de coparticipación por lo tanto la responsabilidad de la liquidación de esos haberes es exclusivamente del Ejecutivo Municipal” y aclaró que “si bien la Provincia liquida sueldos, de los municipios del interior, de los Tribunales de Cuenta y de los Concejo Deliberante siempre se realiza en un formato por pedido de ellos, es decir, por cuenta y orden de los Municipios”.

A su turno, el subsecretario de Capital Humano, Carlos Medina, precisó que la situación generada luego de los pases a planta de los trabajadores municipales “generó una alarma de agentes incorporados en la planta que se visualiza en los créditos presupuestarios que deben atender esas partidas exclusivas de sueldo del Municipio de Capital. Si bien, la Provincia transfiere la Coparticipación, en este incremento de personal a planta en agosto y en septiembre, marca una tendencia que no vemos sea razonable, o por lo menos responsable, en lo que hace a la financiación de estos incrementos de planta del personal”.

Asimismo, afirmó que “como Provincia tenemos la responsabilidad de ser agentes de información de todos los municipios y de todos los Poderes, con respecto a los aportes y contribuciones de la Seguridad Social”.

Seguidamente Medina ratificó que “la Provincia no liquida los sueldos del Municipio de Capital sino que solo tiene la responsabilidad de transferir la coparticipación que está acordada en términos presupuestarios y legalmente formalizada en la Ley de Presupuesto y leyes que la acompañan a los efectos que el Municipio decida la aplicación de esos recursos”.

Por su parte, la contadora General de la Provincia, Cecilia Gaspanello manifestó que “la obligación de la Provincia es el cumplimiento del régimen de coparticipación de impuestos con los municipios, el cual se está efectivamente cumpliendo. De acuerdo a este régimen, el Municipio de Capital recibió en el mes de septiembre la transferencia de más de 258 millones de pesos y la disponibilidad del mismo fue absoluta y efectiva para el Municipio y aun así recibió un aporte adicional de financiamiento de 60 millones de pesos”.

“Queremos que quede claro para todas las personas que forman parte de nuestra comunidad, que la Provincia tiene una obligación no solo con el Municipio Capital sino con los restantes municipios de la provincia y acabadamente está cumpliendo con su obligación. De la misma manera, advertimos una variabilidad importante en la planta del personal del Municipio de Capital, por lo que debemos dejar expresamente expuesto con claridad que la responsabilidad con respecto a los empleados municipales es siempre de cada uno de los municipios como empleadores de sus agentes”, subrayó.

