La Provincia priorizará la vacunación de mayores de 60 años

Este viernes, el titular de Salud Juan Carlos Vergara participó de la primera reunión presencial de ministros y ministras de Salud de todas las provincias del país para analizar la situación epidemiológica del COVID-19, la continuidad del Plan Estratégico Nacional de Vacunación y el abordaje integral de cara a la segunda ola. El encuentro se llevó a cabo en el Museo de la Casa Rosada, y la encabezó la ministra Carla Vizzotti, acompañada por miembros del gabinete sanitario y equipos técnicos de la cartera a su cargo.

En este contexto, la funcionaria nacional, Vizzotti manifestó que «en este momento no estamos pensando en medidas» de confinamiento y explicó que «no estamos en marzo de 2020, tenemos un camino recorrido y la perspectiva que había en marzo pasado no es la misma que la de este año, hay todo un conocimiento en torno a los cuidados por parte de la población que antes no se tenía».

Además, puntualizó que «nos estamos preparando para minimizar esta segunda ola de contagios que es una posibilidad concreta en la Argentina» y agregó que “esperamos minimizar el impacto de esta segunda ola con las lecciones aprendidas a lo largo del último año».

El ministro de Salud de nuestra provincia Juan Carlos Vergara, participó acompañado por el subsecretario de Atención Primaria de la SALUD, Adolfo Vega y al finalizar indicó que en el COFESA “hablamos de la mejor estrategia para lo que viene, no se piensa en restricciones, pero si analizando cada provincia. Hablamos de los límites entre provincias, las medidas de precaución, movilizarse lo menos posible y la realización de controles. Sabemos que las nuevas cepas están en el país, aunque no de manera comunitaria, pero queremos evitar que se disemine».

Además, explicó que “todos los ministros y ministras pedimos tener el acompañamiento con medidas nacionales que se puedan tomar en este ámbito del COFESA que ayuden a nuestros gobernadores y a nuestros Ministerios para que sean decisiones federales que abarquen a todo el país”.

“Nuestro sistema de Salud esta fortalecido, se mejoró el acceso a la salud, el segundo y tercer nivel y ahora estamos dispuestos a trabajar fundamentalmente en el primer nivel de atención para evitar que nuestros pacientes lleguen con complicaciones”, dijo el funcionario y agregó que “por ello será fundamental la búsqueda activa de sintomáticos, hacer un diagnóstico y posterior tratamiento”.

Además, aseguró que “para nosotros fue una jornada muy productiva en donde vemos que estamos trabajando bien, conversamos con otros ministros y todos tenemos coincidencias, pero vemos que vamos avanzando en el cuidado de nuestra gente y lo podemos hacer porque tenemos el apoyo de nuestros gobernadores. Vamos a enfrentar esta segunda ola con más conocimiento y mayores herramientas”.

Plan Operativo de Vacunación

Con respecto a la vacunación, el titular de la cartera sanitaria dijo que “presentamos nuestro Plan Operativo de Vacunación, a quienes estamos vacunando y como continuamos, por supuesto que esto está relacionado con la cantidad de vacunas que lleguen desde Nación y hemos pedido un aumento de dosis, pero sabemos que dependen de los acuerdos que realizó nuestro país y del cumplimiento de quienes entregan las vacunas

Vergara indicó que “tenemos un aumento de mortalidad y letalidad en los mayores de 60 años, vamos a priorizar la vacunación en los mayores de 60 años en la medida que lleguen las vacunas».

En cuanto al personal de Salud, detalló que «tenemos vacunados al 100% del personal de salud con la primera dosis y 60% del personal de salud con las dos dosis», remarcó el ministro.

Además, explicó que “el criterio de la vacunación que tomamos para realizar los padrones es por fecha de pre inscripción” y remarcó que “tanto las personas de entre 60 y 70 como los de grupo de riesgo de 18 a 59 años, deberán consultar su turno en la web donde se inscribieron, www.larioja.gob.ar, consultar al 0800 4440353 o consultar en los lugares de pre inscripción”.

“En tanto que los mayores de 70 años serán llamados por teléfono para indicarles su turno correspondiente”, concluyó.

