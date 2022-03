La Rioja comienza el operativo del Censo 2022 en todo el país que será con bimodalidad, virtual y presencial

Send an email

El Gobierno de la Provincia realizó un encuentro con las diferentes instituciones que participarán del Censo 2022, que por primera vez en la historia será bimodal. Este miércoles se abrieron los portales de internet para los ciudadanos que quieran ir dando respuesta a la encuesta nacional, y además, el 18 de mayo, será el censo presencial con 5.200 censistas en toda la provincia.

En ese contexto, la vicegobernadora Florencia López expuso: “Es un orgullo poder anunciar que la provincia de La Rioja va a trabajar fuertemente en este censo, y por eso agradecemos al equipo de estadísticas, de Gobierno y Seguridad, y a todos los docentes que participarán en el censo, que debe ser un trabajo de todas y todos”.

“Por eso es importante recalcar que intentemos hacer el censo primero en forma virtual, y luego el 18 de mayo estemos en nuestras casas para recibir al censista, contestar las preguntas que se hicieran porque es una responsabilidad que debemos tener como ciudadanos”, indicó.

“Lo que nosotros contestemos se traducirán en políticas públicas para La Rioja y la Argentina. Es un día para tomarnos la responsabilidad de responder el censo”, añadió.

Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luna comentó que, “el operativo del Censo 2022 comienza este miércoles con modalidad virtual y tendrá el epicentro de actividades el 18 de mayo próximo, cuando se hará presencial a lo largo y ancho de la provincia”.

Remarcó en ese aspecto que, “este Censo se tendría que haber realizado en 2020 pero la pandemia impidió la movilización de gente, y permite definir cuestiones de políticas públicas, de representatividad política de los departamentos, y es el primer censo en la historia con bimodalidad: virtual, y presencial”. “La presencial es la que todos conocemos: un censista se acercara por los domicilios con el formulario para completar con una serie de datos, pero ese formulario se puede ir completando en modo virtual, lo que permitirá adelantar el trabajo y hacerlo más ágil”, explicó.

“El primer censo se hizo en la presidencia de Sarmiento, y hoy en 2022 hacemos un informa tan importante para relevar información necesaria para las políticas públicas, y la representatividad política”, sostuvo.

En ese marco, informó que en la mañana de este miércoles se mantuvo una reunión encabezada por ministros, la dirección de Estadísticas y Censos, y los municipios del Interior para coordinar la tarea a realizarse.

En respuesta a las consultas de los medios presentes, la secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo expresó: “Se está trabajando en todo el proceso operativo desde octubre de 2021, donde se viene trabajando identificando a los censistas, capacitándolos, y cada uno de los jefes territoriales de los departamentos””.

“Por eso es importante poder identificar las dos etapas del censo, virtual y presencial”, señaló, al tiempo que aclaró que “el censo viene con todo un trabajo predeterminado de comunicación, y vamos a trabajar el slogan de reconocernos”.

Luna indicó en tanto que, lo vinculado a evitar contagios de Covid, se aplicarán protocolos sanitarios, y todos los cuidados serán implementados.” El formulario que tendrá a disposición el censista presencial, es el mismo que estará presente en la página de internet. Por supuesto, aquellas personas que no estén familiarizadas con lo digital, el 18 de mayo el censista pasará de manera tradicional”, informó.

“El operativo esta hecho de forma tal que de una u otra forma, todas las y los ciudadanos puedan ser censados”, resaltó asimismo.

“Educación, que tiene presencia en todo el territorio provincial, coordinará el operativo de forma tal que en las localidades rurales, las más profundas del interior puedan tener capacitación para que las familias puedan ir a las escuelas a hacer el censo, con las computadoras y con el acompañamiento de docentes”, agregó.

Sobre el trabajo de las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; Miguel Ángel Zárate indicó que, “se brindará el apoyo en cuanto a la logística para que este trabajo se realice con normalidad y los censistas puedan desempeñar sus funciones”. “No se va a obligar a las personas a permanecer en sus domicilios”, especificó.

La directora de Estadísticas y Censos, del Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria, Mónica Cabezas, explicó finalmente que, “el censista irá identificado con una credencial que lo autoriza a realizar el operativo, y tendremos el listado de todos quienes irán a los domicilios además se organizaron las escuelas, que será sede de radio donde las personas podrán verificar a los censistas”.

“Sobre las personas que no quieran realizar el censo dijo: apelamos a la ciudadanía a responder este operativo porque es una información importante, y si bien no hay multa, pedimos que respondan”, completó.

También estuvieron presentes representantes de diferentes departamentos de la provincia y de Gendarmería.

