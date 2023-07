La Rioja como un nuevo polo cannábico

Send an email

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de La Rioja para el desarrollo de la creciente industria del cannabis en la provincia y en el país, la empresa estatal Agrogenética Riojana busca impulsar el desarrollo del turismo cannábico en la región para brindar una experiencia completamente distinta a toda aquella persona que quiera conocer sobre el cannabis y su industrialización.

Conforme a lo que establece la ley 27.350, que permite el ensayo e investigación del cannabis, la empresa Agrogenética Riojana SAPEM otorgó permiso para el desarrollo del turismo cannábico a la empresa UNGE Cultivos Sostenibles, ubicada en la localidad de Sañogasta. El desarrollo de este tipo de turismo se encuentra en una etapa experimental.

La finca de la empresa UNGE cuenta con una extensión de 8 hectáreas, distribuidas en 6 de nogales y 2.500 metros cuadrados de cultivo experimental de cannabis medicinal, en etapa de investigación y desarrollo. A través del turismo cannábico de experiencia, se buscará fusionar tres recursos claves: “cannabis medicinal, gastronomía y naturaleza”.

Es importante destacar que este emprendimiento posee plantas cannábicas ricas en CBD y no en TCH. El CBD y THC son cannabinoides, son sustancias químicas capaces de enlazar con los receptores cannabinoides del cuerpo y del cerebro humano a través del sistema endocannabinoide. El CBD no despierta efectos psicoactivos, es decir, no altera nuestras capacidades cerebrales y además, es capaz de contrarrestar los efectos psicoactivos del THC. Saltó a la fama por sus comprobadas propiedades anticonvulsivas, y ha sido estudiado como principio activo capaz de frenar los ataques producidos por algunas epilepsias refractarias. El THC, por su parte, es el principio activo por el que el cannabis ha sido considerado sustancia prohibida en tantos países. Pero sus efectos van mucho más allá. El THC posee importantes propiedades narcóticas, muy efectivas para frenar el dolor de pacientes crónicos, y es un gran aliado para abrir el apetito y frenar las náuseas, por lo que suele recomendarse a personas que se estén siendo tratadas con quimioterapia.

La Rioja como un nuevo polo cannábico

UNGE Cultivos Sostenibles, es una empresa argentina, dedicada a dos grandes unidades de negocios, la producción e investigación de inflorescencias de Cannabis Sativa L, con fines medicinales y el desarrollo del turismo cannábico de experiencia. Cuenta además, con distintas unidades de negocio con proyección comercial, que busca desembarcar en mercados nacionales e internacionales, potenciando a La Rioja como un nuevo polo cannábico.

La industria del cannabis medicinal se encuentra en constante expansión, lo que genera empleos y oportunidades para las economías regionales del norte grande. UNGE impacta directa y positivamente en la captación de inversiones para la región, siendo una empresa eficiente que invierte en I+D de manera constante apostando al desarrollo de una industria pujante.