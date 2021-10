La Rioja es la primera provincia que aplica las vacunas a niños de 3 a 11 años

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela visitó este lunes las instalaciones del Superdomo, en el Parque de la Ciudad, donde se llevó a cabo el operativo de vacunación contra la Covid-19 a niños y niñas de 3 a 11 años con condiciones priorizadas/comorbilidades.

Luego de hacer un recorrido por las instalaciones, conversar con los agentes de salud y con las personas que estaban aguardando su turno para ser inoculadas, el gobernador Ricardo Quintela agradeció a quienes se acercan a vacunarse. «Estamos vacunando al último grupo que faltaba y que nos preocupa mucho. Vacunar a los hijos, a los nietos es lo más satisfactorio para un adulto porque brinda la tranquilidad de que están protegidos», indicó.

Seguidamente, agradeció a todos quienes integran el sistema de salud, en especial al ministro de la cartera, Juan Carlos Vergara «porque juntos decimos iniciar hoy la vacunación cuando estaba estipulada para martes o miércoles como el resto de las provincias. Nosotros decidimos comenzar hoy para ganar tiempo, para que este grupo de niños estén cómodos y sean bien atendidos». «El año que viene tendremos el calendario completo. Vamos camino a la normalización de todas las actividades como antes de la pandemia, respetando los protocolos establecidos para cada una de ellas», resaltó.

Anunció que mañana martes se recibirán 14 mil dosis de vacunas Pfizer para avanzar con la vacunación de los adolescentes, de 12 a 17 años. Instó a que las y los riojanos voluntariamente se vacunen «para protegerse y proteger a otros».

Asimismo, al ser consultado por los medios de comunicación, Quintela se refirió al informe de Salud del día de ayer, en el que no se registraron casos positivos de Covid-19. «Es una alegría, una satisfacción ver que no hubo ningún caso ni tampoco fallecidos. Estamos contentos porque el sistema sanitario no dejó a ningún ciudadano de La Rioja sin atención. La atención se brindó con una gran calidad profesional, pero sobre todo humana», valoró.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, declaró que «hoy es un día muy importante para nosotros porque se comienzan a vacunar a los niños de 3 a 11 años en el día de hoy mientras que el resto de las provincias lo harán a partir de mañana. Tenemos una afluencia muy significativa y que se traduce también en un compromiso por parte de los padres».

Aclaró que la metodología para recibir la vacuna es por medio de una preinscripción, aunque también de trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Educación «sobre todo para lo que hace al nivel no formal».

En la oportunidad, la ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social y candidata a diputada nacional, Gabriela Pedrali, dijo que «la verdad es una felicidad que los niños de 3 a 11 años puedan vacunarse acá en La Rioja, hay seis vacunatorios listos para recibir a los niños. La vacunación nos da tranquilidad, nos da la certeza que tenemos inmunidad ante este virus, aunque nos debemos seguir cuidando».

Al ser consultada sobre el compromiso y responsabilidad de los padres que inscribieron y llevan a sus hijos a vacunarse, Pedrali manifestó que «los padres son los que los traen, los que aprueban la vacunación, generan la posibilidad de acompañar a los niños. Vimos muchísimos niños en todos los vacunatorios y eso nos pone muy contentos. Hay que seguir avanzando en completar el esquema de vacunación».

Alegría y cuidados

La diputada provincial, Teresita Madera, planteó que «es un día de alegría de saber que estamos vacunando a nuestros niños de los cuales debo destacar, vienen con felicidad y entusiasmo porque son absolutamente conscientes que vienen para cuidarse y cuidar a sus familias». «Nos llena de satisfacción, además, porque vemos que vamos saliendo adelante, que hay un Estado presente, un Gobierno que gestiona porque esta es la primera provincia del país que empezó con la vacunación», agregó.

Finalmente, la directora de Salud Familiar y Comunitaria, y candidata a diputada provincial, Romina Cuello, indicó que «estamos pasando por una situación epidemiológica bastante positiva. Ayer no tuvimos casos positivos ni tampoco fallecidos por lo que le pedimos a la comunidad que se siga cuidando manteniendo el distanciamiento social, el uso del barbijo, higiene de manos y ahora en particular, que completen el esquema de vacunación a los mayores de 18 años. En el caso de esta franja etaria que se comienza a vacunar hoy -de 3 a 11 años- deben esperar 21 días luego de lo cual ya pueden recibir la segunda dosis».

«Los resultados alcanzados son en gran medida por la vacunación, pero también por las medidas de cuidado que se toman individualmente y que impactan en lo colectivo. Los centros de testeos siguen funcionando por lo que pedimos que ante el menor síntoma tomen los recaudos necesarios», concluyó.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...