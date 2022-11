La Rioja es sede del Segundo Consejo Federal de Seguridad Interior

Send an email

Este miércoles en horas de la mañana, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la apertura oficial del Segundo Consejo Federal de Seguridad Interior, con el ministro de esa cartera a nivel nacional, Aníbal Fernández. El evento tiene como objetivo brindar enfoques y herramientas metodológicas para actualizar los paradigmas y procedimientos de la investigación criminal sobre el delito complejo en las fuerzas policiales y de seguridad federales de todo el país.

A modo de bienvenida, el mandatario riojano indicó que “les doy la cordial bienvenida a todos, el agradecimiento profundo de la presencia física de cada uno de ustedes, respetando la capacidad, la formación y la experiencia de cada uno, para sacar la mejor conclusión”.

Se refirió al concepto de seguridad “a partir de una policía amiga de los ciudadanos, donde respeten principalmente los derechos humanos, aun el peor de los delincuentes requiere ser tratado como corresponde a un ser humano”.

En ese sentido, dijo que “de acuerdo a lo que informa el ministro, están todas las provincias argentinas a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la hermana provincia de Buenos Aires, y que nunca participan de este tipo de reuniones. También esto es importante para nosotros porque la misma Ley 24059 dice que debemos garantizar y proteger el orden civil, constitucional y democrático”.

Destacó el rol de las fuerzas de seguridad asumiendo que “son importantes para consolidar el sistema democrático” e instó a que “nos ayuden a que seamos los responsables de transmitir el mensaje de paz y tranquilidad a todas y todos los argentinos”.

“Quiero para concluir decirles que venimos levantando en las diez provincias del Norte Argentino, el sentido federal de la República Argentina que se plasmó en la Constitución, pero que en la práctica no se da desde hace 200 años”, remarcó el gobernador de La Rioja.

“Hoy no se pelea con armas, sino con la solidez de los fundamentos que están en la Constitución, y que se esgrimen con razonabilidad y responsabilidad”, finalizó.

Seguidamente, hizo entrega de un presente al ministro Aníbal Fernández, que se trató de un cuadro del caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, El Chacho y, una encuadernación donde se resume la historia de próceres y caudillos de la Provincia.

Combatir el delito y garantizar el derecho a la seguridad de todas y todos

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, resaltó en principio a La Rioja como sede del encuentro ministerial sosteniendo que “este Consejo no hace otra cosa que fortalecer las instituciones” y recordó que en la primera reunión se hizo hincapié en dos ejes centrales: combatir el delito y garantizar el derecho a la seguridad de todas y todos los ciudadanos.

“Tenemos que consolidar la articulación intergubernamental, que transforme estas reuniones en una plataforma de lanzamiento de iniciativas entre Nación, Provincias, Ministerios y la Justicia”, graficó.

“(…) La historia va cambiando y nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades asumidas ante la corte, y es el protocolo de actuación para fuerzas de seguridad nacional en cuanto a la intervención en niñas, niños y adolescentes, adaptadas a la realidad de cada provincia”, estableció.

“No es un gesto o algo que nos ponga en situaciones cómodas respecto del resto de la sociedad, sino la necesidad imperiosa que los chicos tengan la visión, el respeto y el reconocimiento de quienes estamos frente a las fuerzas de seguridad, con el respeto que se merecen por su condición de menores ante la ley”, afirmó.

Destacó la carrera en Investigaciones Criminales para la formación de Detectives federales, que no existía. Remarcó la especialidad en “Seguridad en Fronteras, Especialización en Delitos Ambientales, en Lavado de Dinero que es toda una tarea de una fuerza joven, pujante, y que se está viendo en la investigación del atentado, y vamos encontrando cada una de nuestras posiciones y multiplicando la capacidad de dar respuestas al pueblo como lo requiere”.

En la lucha contra delitos complejos, y de asistencia financiera indicó: “se realizó la presentación federal de tres eventos, de equipos sino técnicos de búsqueda de personas”. En otro orden de cosas se refirió al adiestramiento de canes. También en materia de lucha contra los delitos complejos destacó que después de 20 años, Argentina saliera de la lista de países principales de fabricación de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes. “No hay desvíos y los movimientos son controlados respecto de cada uno de los productos que se pueden comercializar en Argentina, que pueden ser usados como precursores químicos”, graficó.

Anunció que la próxima semana en Buenos Aires, se concretará la reunión de ministros, ministras de Seguridad, en el marco del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, donde actuarán 12 ministros de distintos países de la Región.

Articular acciones para combatir los delitos

El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate hizo uso de la palabra, y manifestó que, “la seguridad es una construcción colectiva, estos espacios, tienen que ver con el intercambio interjurisdiccional, y con eso estamos aquí con todas las provincias, para trabajar en ese sentido, donde también la cooperación interinstitucional es muy importante”.

“La seguridad no es un problema solo de un ministerio, de un gobierno o de una fuerza en particular, es un problema de todos, y desde la mirada del sistema de protección ciudadana, tenemos que buscar el fortalecimiento desde la participación de todas y todos”, indicó y agregó que, “es imperativo que podamos articular acciones de los sectores privados, con las asociaciones no gubernamentales y vecinales, para tener resultados más eficientes y más eficaces en esta lucha diaria contra el delito”.

Sobre el Consejo de Seguridad interior

El Consejo de Seguridad Interior fue creado con la misión de asesorar a la máxima autoridad nacional en la materia en la elaboración de las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, como asimismo en la elaboración de los planes y la ejecución de las acciones que tiendan a garantizar fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.

El objetivo del encuentro es el de desarrollar políticas de seguridad de carácter federal, propicia un espacio de diálogo e intercambio entre las autoridades para el diseño de estrategias, con una mirada regional y local sobre las problemáticas asociadas a la criminalidad y la violencia.

Se trata, además, de un espacio de formación y capacitación para los acá presentes, especialmente para los actores clave de la gestión de la seguridad.

Durante los dos días del encuentro, se dictará el Seminario sobre Criminalidad Organizada: Nuevos Desafíos en el Abordaje de Delitos Complejos Transnacionales, que tiene por objetivo fortalecer el conocimiento sobre metodologías y técnicas de la investigación criminal sobre el delito complejo transnacional e intercambiar las experiencias de trabajo de miembros de fuerzas de seguridad y cuerpos policiales.

Estuvieron presentes también la vicegobernadora Florencia López; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Claudio Saúl; la presidenta del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra; ministros y ministras del Gabinete Provincial; secretarios y subsecretarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, magistrados de la Función judicial, concejales, jueces federales, y autoridades de las Fuerzas de Seguridad.

