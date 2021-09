La Rioja logra acuerdo histórico en la reestructuración de la deuda

El Gobierno de La Rioja logró un acuerdo del 99% de apoyo de los acreedores, para refinanciar la deuda del Bono Verde. El mismo permitirá extender los plazos de repago hasta 2028 y reducir la carga de intereses. Se destaca el apoyo del gobierno nacional en estas gestiones. Los detalles sobre el tema se brindaron en la Residencia Oficial en una actividad encabezada por el gobernador Ricardo Quintela y autoridades del Ejecutivo provincial.

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luna Corzo, explicó detalles del proceso de reestructuración de la deuda por el bono Verde. Al respecto resumió que el mismo ha finalizado “de manera positiva logrando la provincia de La Rioja, un acuerdo que permite reorganizar la estructura de pago que tenía el Bono Verde, de una manera sostenible, sustentable en el tiempo y acorde con las posibilidades económicas que tiene la provincia”.

La negociación que se hizo en cerca de un año y medio –puntualizó Luna- tuvo como “premisa principal defender los intereses y recursos del pueblo riojano”. Según Luna, fue uno de los argumentos que se expusieron a los bonistas en donde “las prioridades estaban centradas en cubrir las necesidades de nuestra gente, poder llevar adelante el programa de desarrollo económico que nuestro gobierno se ha planteado para los próximos años.

Sobre declaraciones del ex ministro Ricardo Guerra

Juan Luna, respecto a declaraciones del exministro de Hacienda Ricardo Guerra, en cuanto habrían quedado recursos excedentes del Parque Eólico, sostuvo: “cuando él asume (José Quinteros) en 2018, en el Ministerio de Hacienda, quedaban remanentes del Bono Verde unos 72 millones de dólares. Los mismos estaban destinados a continuar con las obras del Parque Eólico, al pago de cupones, los que se cumplieron y a su vez queda hasta hoy remanentes de 19 millones de dólares. Esos recursos quedaron y se aplicaron tal cual fueron planificados por la gestión del exministro Ricardo Guerra, para completar etapas de inversión del Parque Eólico y pago de cupones vencidos del Bono Verde”.

Se esperanzó Luna que, en el corto plazo, a partir de la reestructuración de la deuda, el propio parque eólico pueda hacer frente a las deudas. Al mismo tiempo destacó la prioridad de completar el proyecto de ampliación de 300MV, porque –sostuvo- “con ese volumen de producción, el parque eólico va a generar los recursos necesarios para pagar esas deudas, incluso, dejar algunos recursos para la provincia”.

Según Luna, ha sido “fundamental el apoyo de la Nación, principalmente en una actitud ante estos acreedores internacionales. Claramente, no era la misma actitud que se tuvo desde la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, a la que se tiene ahora con Alberto Fernández”.

Aliviar la presión financiera

En tanto, Ariel Parmigiani, presidente del Parque Eólico SAU, explicó los términos de la estructura original de la deuda del Bono Verde. Allí se evidenció la “presión financiera que tenía la provincia durante el 2020-2023, que era de los 245 millones de dólares”. Parmigiani consideró que se trataba de “una presión agobiante que la provincia tenía que salir de esta estructura”. Tras 18 meses de negociaciones –indicó el titular de Parque Eólico- se llegó a un consenso y se aceptó en un 99 % de nuestros acreedores la propuesta que realizamos”. Al respecto, valoró que dicha propuesta haya sido “consensuada y que va en equilibrio, tanto con la capacidad de pago de la provincia, como con los proyectos a futuro que tiene la provincia, tanto a manera productiva, social y también del Parque Eólico Arauco.

La nueva estructura de pago del Bono Verde que se pondrá en vigencia desde el próximo viernes. Advierte un importante “anillo financiero entre 2020-2023, en donde la provincia solo pagará 56 millones de dólares. De esta manera se extiende el Bono hasta 2028 donde hay una estructura de Bonex e intereses que van en ascenso. El primer interés es de 3,50 % y luego van aumentados hasta el 8,50%”.

Señalo dos principales variables. La primera, “tratar de crear un anillo fiscal importante entre 2021-2023, en torno a los 189 millones de dólares”. Explicó que, en este caso, “la provincia tiene que afrontar importantes obras (sociales, productivas) para salir adelante y también el Parque Eólico tiene que terminar los proyectos que han quedado inconclusos después de la crisis financiera que tuvo Argentina entre 2018-2019. Y la otra variable es la distribución de los intereses, donde hay una reducción de más del 50% en este período, bajando de 9,75 que era el interés original, a un cupo promedio de 4,50%. De esta forma la deuda será más liviana tanto para el gobierno como para el parque eólico”, entre otros conceptos.

Negociación exitosa

Por su parte, el ministro de Hacienda, José Quinteros, se mostró conforme con este acuerdo. “Nos ayuda a hacer sostenible (la deuda) y poder mantener una estructura de pago hacia adelante”, opinó. Para Quintero es una renegociación “exitosa” que permitiría pagarse con recursos generados desde el mismo Parque Eólico. Para el ministro de Hacienda y Finanza Públicas, esto permitiría “ejercer los planes de gobierno de la manera que el Gobernador lo pretende a partir de las premisas: pan, techo y trabajo y no tener que destinar fondos para pagos de deudas”. Según señaló el ministro, se trata de “un alivio financiero de casi 190 millones de dólares entre los años 2021-2023. Se tendría que haber pagado 245 millones de dólares y con la última negociación, se pagará cerca de 50 millones de dólares”. Recordó Quintero que el fundamento del parque eólico es que se pague con su propia producción, no obstante, es preciso recordar que “las crisis del gobierno anterior (2018-2019), llevo a reestructurar la deuda porque las condiciones fijadas en ese momento, no se cumplieron. Por eso, no había forma de afrontar los compromisos de pago sin afectar recursos de todos los y las riojanas”.

Parmigiani reiteró que la reducción de intereses por el pago del Bono Verde, implicará que “el interés final del 8,50% se verá recién en 2024”. Asimismo, “lograr un equilibrio en nuestras deudas –indicó- significa poder finalizar nuestros proyectos eólicos que están inconclusos. Y de esta manera se podrá contar con un parque eólico que pueda afrontar en un futuro toda la deuda”.

Por su parte, Juan Luna subrayó que “el principal problema que planteaba la estructura (de la deuda) original del bono Verde, es que, para el 2022 estaba previsto pagar, según esta estructura, 104 millones de dólares. Lo que significa aproximadamente, “5 a 6 nóminas salariales para pagar esta deuda. Esto les pasó a muchas provincias Argentinas. En consecuencia, la reestructuración de la deuda, para los pagos de 2022-2023-2024, en las condiciones que estamos y en el nivel de desarrollo que tiene actualmente el Parque Eólico, no la podíamos afrontar. Por ese motivo, los dos grandes objetivos de la reestructuración son: aliviar la carga de pagos en 2021-2022 y 2023 (reducción de 189 millones de dólares en los tres años) y el segundo objetivo, reducir los intereses.

Detalles

Según se indicó, el principal logro fue el quite en el interés, que bajó de un 9,75% a un 4,50% promedio. Para las autoridades que gestionaron este acuerdo, significa “un alivio financiero muy importante en las arcas provinciales y un crecimiento de plazos en las amortizaciones”. Es decir, “genera un oxigeno financiero, con el fin último de completar los proyectos del Parque Eólico Arauco”. Remarcaron además que “nuestra provincia es la que logró la mayor reducción de intereses y la que tuvo más adhesión (98,61%) en el acuerdo del total del capital en circulación de los mismos”.

El gobierno insistió en que “este acuerdo -entre acreedores privados- da lugar a la aprobación necesaria para reestructurar bonos por 300 millones de dólares y salir así del cese de pagos”. La Rioja es una de las doce provincias de Argentina que planteó el año pasado la necesidad de reestructurar sus deudas en moneda extranjera, tal como lo hizo el propio país suramericano en un contexto de recesión económica agudizada por la pandemia de la Covid-19.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, el jefe de Gabinete, Juan Luna, Jorge Quintero, ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Jorge Marcelo Espinosa (secretario de Finanzas Públicas), Fabián Blanco (Secretario de Hacienda) y Ariel Parmigiani, presidente de Parque Eólico SAU.

