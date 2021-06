La Rioja ocupa la vicepresidencia de la Red Federal De Compras Gubernamentales

Send an email

La Dirección General de Sistemas de Contrataciones, perteneciente al Ministerio de Haciendas y Finanzas Públicas del Gobierno de La Rioja, fue designada para ocupar la Vicepresidencia de la Red Federal de Compras Gubernamentales del país.

Durante el 14 y 20 de mayo se llevaron a cabo las jornadas por el XXXI Encuentro de la Red Federal de Contrataciones Gubernamentales de Argentina, donde representantes de todo el país, votaron para que La Rioja forme parte de la cúpula de la institución. En la oportunidad, la Dirección de Sistemas de Contrataciones de La Rioja fue elegida por primera vez desde su creación en 2009 para ocupar la vicepresidencia de la Red. Las funciones estarán a cargo de la Lic. María de los Ángeles Tokeff.

Por otra parte, los organismos de contratación de las provincias de Mendoza y Buenos Aires fueron designados para ocupar la presidencia y tesorería respectivamente.

La red es un espacio de vinculación y cooperación federal y tiene entre sus objetivos contribuir al fortalecimiento de los sistemas de contrataciones de las provincias y de la Nación; promover y difundir las buenas prácticas que permitan mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia; establecer y perfeccionar mecanismos de cooperación recíproca y de intercambio de información entre las instituciones que la integran.

En la reunión también se visibilizó el trabajo que viene haciendo la provincia en la digitalización del Registro de Proveedores, la exposición fue realizada por la Dra. María de los Ángeles Tokeff quien, refiriéndose al Catálogo, dijo que la Provincia no cuenta aún con uno, por lo que han incorporado al Sistema de Compras el Manual de Clasificación Presupuestaria, con el nombre de Rubros económicos.

Además, en su alocución explicó el proceso de inscripción que los proveedores realizan iniciándose con la inscripción en las categorías correspondientes incorporadas en el clasificador presupuestario, ya que no pueden tenerse en cuenta sólo las actividades económicas declaradas debido al inconveniente que genera el control de las modificaciones de dichas actividades en AFIP que pudieran realizar los proveedores. “Cuando termina el proceso de inscripción el proveedor queda agrupado en los rubros en los que va a operar y queda habilitado para presentar oferta, en consecuencia, el sistema va a enviarle las invitaciones a participar de los procedimientos correspondientes a su rubro declarado” destacó.

También recalcó que el Registro de Proveedores de La Rioja no es habilitante, es meramente informativo y no tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de rubros en los que los proveedores pueden inscribirse. Por ello, en los Pliegos de Condiciones Particulares de cada contratación se determina cuáles son las certificaciones especiales que se requieren y que el oferente debe presentar. Por último, indicó que en La Rioja aún no se ha implementado el Expediente Electrónico y está en etapa de desarrollo un sistema electrónico de compras propio con recursos locales.

